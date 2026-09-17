Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler her hafta olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Hibrit tıraş makinesi 1.190 TL, Saç Sakal Düzeltme Makinesi 649 TL, Epilatör ise 1.190 TL olacak. Alternatif olarak Erkeklere özel Kişisel Bakım Seti 399 TL olurken Manikür Seti 5’i 1 Arada 299 TL, Siyah Nokta Cilt Temizleyici 399 TL, Tüy Alma Makinesi 349 TL, Kaş Düzeltme Cihazı ise 499 TL’den satışa çıkacak. Topuk Törpüsü 449 TL, Saç Düzleştirici 599 TL, Vücut Analiz Baskülü ise 599 TL’den raflarda yerini alacak. BİM 22 Eylül aktüel kataloğunda ise çamaşır yumuşatıcısından, bebek bezine, toz deterjandan, sıvı bulaşık deterjanına, tuvalet kağıdından şampuana onlarca ürün indirime girecek. İşte, BİM 20-22 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…