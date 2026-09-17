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Ekonomi
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Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

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Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

BİM’in 20-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftada teknoloji, elektronik, mutfak ve temizlik ürünlerinin yanı sıra ev yaşamına yönelik birçok ürün raflarda yerini alacak. Dijital çay makinesinden akıllı bilekliğe, halı ve koltuk yıkama makinesinden porselen yemek takımına kadar çok sayıda ürün farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte BİM’in 20-22 Eylül aktüel ürünleri ve güncel fiyat listesi…

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Foto - Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler her hafta olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Hibrit tıraş makinesi 1.190 TL, Saç Sakal Düzeltme Makinesi 649 TL, Epilatör ise 1.190 TL olacak. Alternatif olarak Erkeklere özel Kişisel Bakım Seti 399 TL olurken Manikür Seti 5’i 1 Arada 299 TL, Siyah Nokta Cilt Temizleyici 399 TL, Tüy Alma Makinesi 349 TL, Kaş Düzeltme Cihazı ise 499 TL’den satışa çıkacak. Topuk Törpüsü 449 TL, Saç Düzleştirici 599 TL, Vücut Analiz Baskülü ise 599 TL’den raflarda yerini alacak. BİM 22 Eylül aktüel kataloğunda ise çamaşır yumuşatıcısından, bebek bezine, toz deterjandan, sıvı bulaşık deterjanına, tuvalet kağıdından şampuana onlarca ürün indirime girecek. İşte, BİM 20-22 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

#2
Foto - Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL Premium Aylık Bebek Bezi Paketi 419 TL Toz Deterjan 9 Kg 389 TL Ultra Çamaşır Suyu 49 TL Sıvı Bulaşık Deterjanı 129 TL Çamaşır Yumuşatıcısı 120 TL Yüzey Temizlik Havlusu 120 TL

#3
Foto - Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 289 TL 100 ml Parfüm 319 TL 150 ml Deodorant 99 TL 2.5 Litre Yüzey Temizleyici 119 TL Köpük Sabun 79 TL 500 ml Duş Jeli 79 TL

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Foto - Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı

Beyazlatıcı Diş Macunu 99 TL Cımbız 99 TL Figürlü Tarak 199 TL El Kremi 119 TL Bütün Fındıklı Çikolata 149 TL Stick Çikolata 399 TL 200 gram Ceviz içi 115 TL 5 Litre Ayçiçek Yağı 449 TL 1500 Gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 399 TL 900 Gram Beyaz Peynir 219 TL

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