Yemek takımı, ayakkabılık, buharlı temizleme makinesi, çay makinesi geliyor! BİM 22 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı
BİM’in 20-22 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftada teknoloji, elektronik, mutfak ve temizlik ürünlerinin yanı sıra ev yaşamına yönelik birçok ürün raflarda yerini alacak. Dijital çay makinesinden akıllı bilekliğe, halı ve koltuk yıkama makinesinden porselen yemek takımına kadar çok sayıda ürün farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte BİM’in 20-22 Eylül aktüel ürünleri ve güncel fiyat listesi…