SON DAKİKA
Dünya Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!
Dünya

Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hindistan ve İsrail arasında yeni anlaşma!

Narendra Modi ile Binyamin Netanyahu, savunma teknolojileri ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğini güçlendirme kararı aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ele alındı.

Narendra Modi ile Binyamin Netanyahu, savunma teknolojileri ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğini güçlendirme kararı aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ele alındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen ortak basın toplantısında Hindistan ile İsrail arasındaki savunma teknolojileri alanındaki iş birliğinin artırılacağını ve tarafların bir serbest ticaret anlaşması için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Modi'nin iki günlük ziyaretinin sonunda yapılan açıklamada, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlar başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin geliştirileceği ve iki ülke arasında ondan fazla ikili anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Netanyahu, iki ülkenin inovasyon odaklı bir gelecek hedeflediğini belirterek, “Gelecek, yenilik yapanların olacak ve bunu birlikte daha iyi başarabiliriz” dedi.

 

Ortak bildiride ayrıca, teknoloji, ekonomi ve toplum alanlarında ortaya çıkan küresel eğilimlerin veri analizi yoluyla tespit edilmesini amaçlayan “ufuk taraması” mekanizmasında iş birliğine vurgu yapıldı.

Ayrıca İsrail’in, ülkede çalışan yabancı işgücünü artırma kapsamında 50 bin Hint vatandaşına daha çalışma izni vermeyi kabul ettiği açıklandı.

Gazze savaşının ardından Filistinli işçilere yönelik kısıtlamalar nedeniyle ülkede özellikle inşaat ve diğer sektörlerinde iş gücü ihtiyacının arttığı belirtiliyor.

Modi’nin 2014’te göreve gelmesinden bu yana İsrail’e yaptığı ikinci ziyaret, Hindistan’ın İsrail ile stratejik yakınlaşmasını derinleştirdiği yönünde yorumlara neden olurken, ziyaret Hindistan içinde bazı kesimlerin eleştirilerine de konu oldu.

Her iki ülke ayrıca Trump yönetiminin Gazze’de ateşkes sürecini ilerletmeye yönelik planına destek verdiklerini açıkladı. Modi, geçmişte Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade etmiş olsa da, son dönemde İsrail’e yönelik uluslararası eleştirilerde daha temkinli bir tutum izliyor.

Kaynak: Mepa News

