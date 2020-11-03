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Aktüel Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:52:09 -
Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları atışını sürdürürken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 490 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 123 bin 97’ye yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 38 bin 310 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 267 bin 623’e çıktı, 7 milyon 603 bin 121 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 44’ü yurt dışı kaynaklı 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 5 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 62’ye çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 70’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 45 kişi iyileşti.

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