Hindistan, Türk tarım ve gıda ürünlerini sanal ortamda tanıyacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarının üçüncüsü, dünyanın ve Güney Asya’nın en büyük ekonomilerinden Hindistan’a yönelik gerçekleştirilecek, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri Hindistanlı ithalatçı firmalara tanıtılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen Genel Ticaret Heyeti Programları yerine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla Bakanlığın öncülüğünde sanal nitelikli Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda ilk program, mayıs ayında Özbekistan ve Kenya’ya yönelik düzenlendi.

Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarının üçüncüsü 15-19 Haziran'da Hindistan’a yönelik gerçekleştirilecek.

Program, fındık ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme başta olmak üzere çeşitli ürün yelpazesinden 21 ihracatçı firmayı 63 Hindistanlı ithalatçı firmayla bir araya getirecek.

Program kapsamında ilk olarak Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilileri, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi ile Ticaret Müşaviri ve ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans görüşmesi yapılacak, ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecek.



- Türkiye'nin ihracatı için büyük potansiyel taşıyor



Dünyanın en büyük nüfuslu ikinci ülkesi Hindistan, ciddi satın alma gücü bulunan 300 milyona yakın tüketicinin yaşadığı istikrarlı ve hızlı büyüyen pazara sahip. Hindistan’da tarımsal üretimin büyük ölçüde iklime bağımlı olması ve nüfus özellikleri nedeniyle tarım, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörleri, Türkiye'nin ihracatı için büyük potansiyel taşıyor.



Sanal ticaret heyeti programının, bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında ve uluslararası ticaret hacminin düştüğü bu dönemlerde Türkiye'nin ihracatına önemli katkılarının olacağı değerlendiriliyor.



- Sırada Güney Kore, Nijerya ve Pakistan var



Hindistan ticaret heyetinin ardından Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Güney Kore’ye yönelik olarak 22-23 Haziran’da plastik ve metal mutfak, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili başta olmak üzere çeşitli sektörleri kapsayan bir program gerçekleştirilecek.



Programlara 13-17 Temmuz’da çimento, demir-çelik, cam, seramik, toprak ürünleri ve enerji başta olmak üzere geniş bir alanda Nijerya ile devam edilecek.



Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı da 20-24 Temmuz’da makine ve aksamları, çelik, iklimlendirme, otomotiv ve yedek parça, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı ürünler, elektrik, elektronik ve medikal başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle yapılacak.



Ağustosta programlara Almanya ve Kolombiya ile devam edilmesi planlanıyor.

