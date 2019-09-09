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Hindistan, Rusya'dan aldığı S-400'ler için ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Beş tane S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak olan Hindistan'a teslimat 18 ile 19 ay içerisinde sona erecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
Hindistan, Rusya'dan aldığı S-400'ler için ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Hindistan ve Rusya arasında S-400 sisteminin teslimatı ile alakalı anlaşma, Ekim 2018'de imzalandı.

Aradan geçen 1 senenin sonrasında Hindistan'dan ilk avans ödemesi yapıldı.

ABD HİNDİSTAN'I DA ELEŞTİRDİ

Hindistan, beş tane S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme gerçekleştirecek. ABD, söz hususu anlaşmayı pek çok kez eleştirdi, hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini iddia etti.

18-19 AY İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAK

Fakat Hindistan anlaşmadan caymadı ve satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini gerçekleştirdi. Bu teslimat 18 ile 19 ay içerisinde sona erecek.

BORİSOV DUYURDU

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatı ile alakalı “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir şekilde uygun biçimde yapılacak. Sanırım 18 ile 19 ay içerisinde sona ermiş olacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
  1. Ankara
  2. S-400
  3. Rusya
  4. Hindistan

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