Hindistan, Pakistan'ı İsrail füzeleriyle vurmuş!

İsrail, Keşmir yüzünden savaşın eşiğine gelen Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimde Hindistan tarafında saf tuttuğu gözlendi.

İsrail'de yayımlanan Ha'aretz gazetesi; Hindistan'ın önceki gün şafak vakti düzenlediği saldırılarda İsrail bombalarının kullanıldığını ileri sürdü.Gazete haber kaynağı olarak, Hindistan güvenlik kaynakların yerel haber sitesi Brent'i gösterdi.Gazetenin haberine göre, Yeni Delhi'nin terörist eğitim kampı olduğunu idda ettiği yerlerin, İsrail malı "Spice 2000" füzeleriyle donanmış savaş uçaklar tarafından vurulduğu dikkati çekildi.

Ha'aretz gazetesi, "İsrail" in Hindistan ordusunun önemli bir silah tedarikçisi olduğunu belirtterek, iki ülke arasındaki satışların son yıllarda yıllık 1 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini yazdı. Ayrıca son iki yıl boyunca İsrail ve Hint ordularının birlikte ortak tatbikat yaptığını dile getiren gazete, her iki ülkenin kıdemli askerleri karşılıklı olarak Hindistan ve İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

2017 yılında, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii, İsrail güvenlik endüstrilerinin tarihindeki en büyük silah anlaşmalarından biri olarak tanımlanan Hint ordusuna hava savunma sistemleri sağlamayı kabul etti.