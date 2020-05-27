Hindistan-Pakistan sınırında 'casus güvercin' vakası! Gizem çözüldü

Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölümlerini ayıran sınır bölgesinde, Hindistan tarafında yer alan Manyari köyünde Pazar günü tüylerinin bir kısmı pembeye boyanmış bir güvercin yakalandı.

'Harf ve rakamlar yazılı bir halka taşıyor'

Güvercinin nereden geldiği tam olarak bilinmezken, Pakistan sınırını uçarak geçtiği öne sürüldü. Polis sözcüsü, Times of India gazetesine yaptığı açıklamada 'casusluk faaliyeti' iddiasında bulundu.

Sözcü, “Pakistan’da casusluk yapması için eğitildiğinden şüphelenilen güvercin, üzerinde harf ve rakamlar yazılı bir halka taşıyor” dedi.

Kuşların sınır tanımadığını ve göç sırasında uluslararası sınırları aştığını belirten Sözcü, “Yakalanan güvercinin gövdesine etiketli bulunan kodlanmış halka endişe kaynağı çünkü göçmen kuşlarda bu tarz şeyler olmaz” iddiasında bulundu.

Kathua bölgesinin Emniyet Amiri Shailendra Mishra ise yerlilerin sahip oldukları güvercinlere sayı halkası taktıklarını hatırlatarak ‘casusluk’ konusunda emin olmadıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistanlı köylü: Şifre sandığınız şey telefon numaram

Ancak ‘gizem’ Pakistanlı bir köylünün açıklamalarının ardından çözüldü.

Sınırdan dört kilometre uzaklıkta yaşayan köylü, yakalanan güvercinin kendisine ait olduğunu, yakalanan ‘şüpheliyle’ birlikte diğer güvercinleri ramazan bayramını kutlamak için uçurduğunu söyledi. Adı Habibullah olarak açıklanan adam, güvercinin taşıdığı rakamların da kendi telefon numarası olduğunu belirtti.

Habibullah, güvercini geri vermesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye çağrıda bulundu.

Güvercinlerin ‘barış sembolü’ olduğunu belirten Habibullah, Hindistan’ın ‘masum hayvanları mağdur etmeye son vermesi gerektiğini’ de bildirdi.

İki ülke arasında daha önce de benzer ‘casus güvercin’ olayları yaşanmıştı.

Örneğin 2016'da Hindistan polisi Pathankot bölgesinde, Başbakan Modi'ye yönelik tehdit mesajı taşıyan bir güvercinin yakalandığını söylemişti. Bundan bir yıl önce de Hint yetkililer ‘üzerine damgalanmış Urduca mesaj’ taşıdığı ileri sürülen bir güvercini sınırda yakaladıklarını söylemişti.