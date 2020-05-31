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Aktüel

Hindistan, Pakistan misyonundan iki yetkiliyi casusluk gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:11:46 -
Hindistan, Pakistan misyonundan iki yetkiliyi casusluk gerekçesiyle sınır dışı ediyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunda görevli iki yetkiliyi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, diplomatik bir misyonun üyeleri olarak konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından her iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan maslahatgüzarına, Hindistan'ın ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulundukları iddia edilen yetkililer nedeniyle protesto mektubu verildiği belirtilen açıklamada, hükümetin, iki yetkilinin 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği kaydedildi.

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