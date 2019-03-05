0553 313 94 23

Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor: Onları ortadan kaldıracağız

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, 'Teröristlere karşı son saldırımız olmayacak' dedi

05 Mart 2019 Salı 17:39
Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor: Onları ortadan kaldıracağız

Aşırı sağcı kimliği ile bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan hava sahasını ihlal eden Hindistan jetlerinin düşürülmesi ile ilgili 'Teröristlere karşı son saldırımız olmayacak.' dedi.

Pakistan ile Hindistan arasında 14 Şubat'tan bu yana süren ve karşılıklı jetlerin düşürülmesi ile alevlenen kriz devam ediyor.

Pakistan süreç içerisinde müzakerelere açık bir politika izlerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Modi dün yaptığı açıklamada, Hindistan jetlerinin Pakistan topraklarındaki operasyonu ile ilgili, ''Bu teröristlere yönelik son operasyonumuz olmayacak. Hükümetimiz bir işi bitirince uyumaz. Bir başkasını halletmek için hazırlık yapar.'' ifadelerini kullandı.

Pakistan'ı tehdit etti

Hindistan yerel basınında yer alan ''Pakistan İHA'sı düşürüldü'' haberlerinin hemen ardından açıklama yapan Hindistan Başbakanı, yaşanan krizle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Operasyonların nedeninin terörle mücadele olduğunu ileri süren Modi, Büyük ve acı kararlar almak gerektiğinde Hindistan'ın geri durmayacağını belirterek Pakistan'ı tehdit etti.

Krizi tetikleyen gelişme

14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Hindt polis konvoyuna yönelik yapılan intihar eyleminde 44 Hint polisi öldü. Saldırıyı Ceyş-i Muhammed adlı grubun gerçekleştirdiğini iddia eden Hindistan hükümeti, teröristlerin Pakistan tarafından desteklendiğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve bazı terör kamplarını vurduğunu iddia etmişti. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı.

Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti.

Pakistan hava sahasını açtı

Sıcak temasın ardından hava sahasını sicil uçuşlara da dahil kapatan Pakistan, uçuşları yeniden başlattığını bugün duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:39
  1. Pakistan
  2. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz’da Mart Ayı Kültür Sanatla Dopdolu
    1. Beykoz’da Mart Ayı Kültür Sanatla..
    2. Başkan Saygılı, meclis üyeleri ile bir..
    3. Batman’da satışa hazır uyuşturucu ele..
    4. Devlet Bahçeli seçim startına..
    5. "Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5..
    6. "İngiliz finans sistemi ve bankaları..
    7. Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu..
    8. Başkan Ertürk, Başaran Kapalı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta..
    10. İPTAL"Suud trollerin yeni hedefi..
    11. Mısır'da 156 kiliseye ruhsat verildi
    12. Kamyonet motosiklete çarptı
    13. Bakan Akar: "Bizim amacımız,..
    14. Yürek burkan olay! Yaşlı adamdan..
    15. "Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl..
    16. Üsküdar’da Özbek şahıs denize..
    17. New York borsası düşüşle açıldı
    18. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    19. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    20. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    21. Kapalıçarşı'da altın
    22. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    23. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    24. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    25. Harran otogarı hizmete sunuldu
    26. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    27. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    28. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    29. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    30. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar