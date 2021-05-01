  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı

Rusya askerlerini geri çekti! ABD'den flaş açıklama

Karamollaoğlu'ndan 'LGBT fahri üyesi' Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler!

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Rusya'dan AP Başkanı'na yaptırım kararı!

Telegram’da harekete geçtiler! Almanya’da hükümeti devirme çağrısı

Çok yüksek riskli ilde şaşırtan durum! Bir ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör seviciler birbirine girdi: İHD Grup Yorum'un terör iltisakını deşifre etti!

FETÖ'nün bu tuzağına düşmeyin! Hala para peşinde
Bakan Soylu'dan vatandaşlara önemli çağrı
Sivas, Kayseri, Niğde ve Yozgat’ta ‘tam
Almanya’da salgının başından bu yana 2 Bin 186 Türkiye kökenli öldü
İsviçre’de 2020’de en fazla ırkçılık vak
Sağlık Hindistan mutasyonu nerelerde var? Hint mutantı daha mı tehlikeli?
Sağlık

Hindistan mutasyonu nerelerde var? Hint mutantı daha mı tehlikeli?

Hindistan mutasyonu olanların durumu nasıl? Türkiye’de İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının ardından Hindistan varyantı da görüldü. Son dönemde Hindistan’da artan vakalar ve yaşanan vefatlar sebebiyle bu varyantın tehlikeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye’de kaç kişide Hindistan varyantı var? Hindistan varyantı olanlar hastanede mi tedavi oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 11:10:00 -
Hindistan mutasyonu nerelerde var? Hint mutantı daha mı tehlikeli?

Koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken dünyanın pek çok yerinden mutasyon haberleri geliyor. Son olarak Hindistan varyantı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de bu varyantın tespit edildiğini ifade etti. Peki, Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Hindistan mutasyonu nerelerde var? Hint mutantı daha mı tehlikeli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da 5 kişide Hindistan varyantı olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Bakan Koca son açıklamasında ise “En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bizim gördüğümüz şöyle bir durum var, mutasyonla birlikte İngiliz varyantında yüzde 70 oranında bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. Genel anlamda virülansın azalmadığını biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantını gördüğümüz 5 vakada ciddi sorunların olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?
Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?

Sağlık

Rus aşısının yan etkisi var mı? Rus aşı ne zaman gelecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay