Koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken dünyanın pek çok yerinden mutasyon haberleri geliyor. Son olarak Hindistan varyantı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de bu varyantın tespit edildiğini ifade etti. Peki, Hindistan mutasyonu daha mı tehlikeli?

Hindistan mutasyonu nerelerde var? Hint mutantı daha mı tehlikeli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da 5 kişide Hindistan varyantı olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Bakan Koca son açıklamasında ise “En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bizim gördüğümüz şöyle bir durum var, mutasyonla birlikte İngiliz varyantında yüzde 70 oranında bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. Genel anlamda virülansın azalmadığını biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantını gördüğümüz 5 vakada ciddi sorunların olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz” ifadelerini kullandı.