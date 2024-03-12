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Dünya Hindistan, Maldivler 'deki askerlerini geri çekmeye başladı
Dünya

Hindistan, Maldivler 'deki askerlerini geri çekmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:17:00 -
Hindistan, Maldivler 'deki askerlerini geri çekmeye başladı

Yeni Delhi yönetimi, Maldivler devlet başkanının Hint askerlerinin ülkesinden çekilmesini istemesinin ardından, burada konuşlu askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu.

Yeni Delhi yönetimi, Maldivler devlet başkanının Hint askerlerinin ülkesinden çekilmesini istemesinin ardından, burada konuşlu askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu.

Geçen yıl Hindistan karşıtı söylemle iktidara gelen Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ülkede konuşlu 89 Hint askerinin 10 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi.

Hindistan, şu ana kadar Addo Mercan Adası'nda konuşlu 25 askerini geri çektiğini duyurdu.

Maldivli yetkililer, Hint kuvvetlerinin çekilmeye başladığını teyit ettiklerini belirtti.

Yeni Delhi yönetiminin, geniş deniz sınırlarını izlemek üzere Maldivler'e sağladığı üç keşif uçağının işletilmesinde, askeri personelin yerini almak üzere sivil personelin adaya geldiği kaydedildi.
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Hindistan, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki artan varlığından ve komşu Sri Lanka ile birlikte ekvator boyunca 800 kilometre boyunca uzanan 1.192 küçük adadan oluşan Maldivler'deki etkisinden endişe ediyor.

Bu iki Güney Asya adası, Doğu ile Batı arasındaki başlıca uluslararası nakliye yollarının merkezinde stratejik konuma sahip bulunuyor. İLKHA

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