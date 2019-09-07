"Hindistan Keşmirlilerin cesaretini kırmaya çalışıyor"

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, miyop vizyonuyla, işgal altında tuttuğu Keşmirlilerin cesaretini kırabileceğini düşünüyor." dedi.

Büyükelçi Qazi, başkentteki Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinde, "Keşmir'in Bilinmeyen Yüzü" başlıklı konferans verdi.

Keşmir'in statüsünün 5 Ağustos'ta değiştirildiğini anımsatan Qazi, Hindistan'ın bölgenin demografik yapısını da dönüştürmeye çalıştığını söyledi.



Qazi, kararın açıklanmasından sonra bölgede tansiyonun her geçen gün yükselme eğiliminde olduğuna vurgu yaparak, Keşmir'de silahlı Hint askerlerinin evlerin önünde beklediğini dile getirdi.

Keşmir halkının ilaç yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Qazi, sosyal hayatta da çeşitli sorunlar yaşandığını kaydetti.

Qazi, uluslararası medya ve toplumun Hindistan'ı durdurmaktaki başarısızlığına işaret ederek, "Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, miyop vizyonuyla, işgal altında tuttuğu Keşmirlilerin cesaretini kırabileceğini düşünüyor." dedi.

Yeni Delhi yönetiminin Keşmir endişesi taşımadığını ve gelecek dönemde Keşmirlilerin 'kendi kaderini tayin etmek hakkını' elinden alacağına dikkati çeken Qazi, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun 5'te 1'ine ev sahipliği yapan Güney Asya bir krizin eşiğinde. Hindistan yönetiminin en ufak endişesi yok. Sürekli kontrol hattı ihlalleri yaşanıyor. Uluslararası toplum bunu ele almak zorunda. Hindistan'ın girişimleri asla başarıya ulaşamayacaktır. Dünya vicdanını harekete davet etmeliyiz. Bu konuda gençler bizim geleceğimizdir."

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.