Hindistan Keşmir'deki en büyük medreselerden birini kapattı!

İşgal altındaki Keşmir'in en büyük medreselerinden biri olan Siracu'l Ulum, Hindistan işgal yönetimi tarafından kapatıldı.

Cammu Keşmir'deki Hint işgal yönetimi, Keşmir'in en büyük medreselerinden biri olan Daru'l Ulum Camia Siracu'l Ulum'u, "gizli bağlantıları bulunduğu, Cemaat-i İslami ile ilişkili olduğu, ciddi hukuki, idari ve mali usulsüzlükler taşıdığı ve radikalleşmeye elverişli bir ortam oluşturduğu" iddialarıyla yasa dışı kuruluş ilan etti.

Yasa dışı ilan edilen medrese kapatıldı.

Bu kararla birlikte Siracu'l Ulum, Keşmir'de yasa dışı ilan edilip kapatılan ilk medrese oldu.

Söz konusu adım, Hint işgal yönetiminin birkaç gün önce "Falah-e-Aam Trust" (FAT) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 58 okulu devralmasının ardından geldi.

Keşmir'in en büyük medreselerinden biri olan Siracu'l Ulum, hem İslami hem de fenni eğitim veren bir okul da işletiyordu.

Keşmir meselesi

Hindistan işgali altındaki Keşmir, uzun yıllardır baskı ve katliamlarla anılan bir diğer İslam coğrafyası. 70 yılı aşkın süredir Müslümanlara yönelik ihlallerin devam ettiği Keşmir, aktif olarak da Hint işgaline karşı Müslümanların direnişine sahne oluyor.

Keşmir'in tamamında 15 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı biliniyor. Keşmir toprakları Pakistan, Hindistan ve Çin arasında paylaşılmış durumda.

Hindistan, İngiltere'nin kendisine bağımsızlık verdiği 1947 yılından bu yana Keşmir'i işgal altında tutuyor. Müslüman Keşmir halkı ise bölgede Hint yönetimini istemiyor.

Müslümanlara karşı ihlaller Keşmir'in Hint işgali altındaki kısmı olan Cammu Keşmir'de yoğun olarak yaşanıyor. Müslüman halk burada Hint işgaline direniş gösteriyor. Bölgedeki sivil ve askeri direnişi baskı altına almak isteyen Hindistan, Keşmir'de 1.2 milyon asker bulunduruyor.

Hindistan bir yandan da Keşmir'i Hindulaştırmak ve Müslüman kimliğini yok etmek istiyor. Bu amaçla Müslümanlar evlerinden sürülürken bölgeye Hindular için yerleşim yerleri inşa ediliyor. Hinduların bölgeye yerleşmesi için teşvikte bulunuluyor.

Keşmir Müslümanları halen Hindistan'ın sistematik katliam, işkence, taciz ve tecavüzleriyle karşı karşıya. Bölgede İslam'ın yaşanması, camilerde bir araya gelinmesi gibi pratikler dahi Hindistan tarafından engellenerek gündelik yaşam Müslümanlar için imkansız hale getirilmek isteniyor.

Kaynak: Mepa News