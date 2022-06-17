Hindistan karıştı, her şeyi yakıyorlar!

BBC'de yer alan habere göre, plandan rahatsız olan çok sayıda protestocu Bihar, Telangana, Uttar Pradesh ve Batı Bengal dahil pek çok eyalette sokaklara döküldü.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinin Secunderabad kentinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada bir protestocu öldü, 13 kişi yaralandı.

Bihar ve Telangana'da otobüsleri ve tren vagonlarını yakan protestocular bazı yerlerde polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Protestocular, hükümetin geçici askeri planının, sabit maaşları ve emekli maaşlarını garanti eden kalıcı askeri işleri elde etme şanslarını azaltacağını savunuyor.