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Dünya Hindistan karıştı, her şeyi yakıyorlar!
Dünya

Hindistan karıştı, her şeyi yakıyorlar!

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reformun açıklanması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 17:23:00 -
Hindistan karıştı, her şeyi yakıyorlar!

BBC'de yer alan habere göre, plandan rahatsız olan çok sayıda protestocu Bihar, Telangana, Uttar Pradesh ve Batı Bengal dahil pek çok eyalette sokaklara döküldü.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinin Secunderabad kentinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada bir protestocu öldü, 13 kişi yaralandı.

Bihar ve Telangana'da otobüsleri ve tren vagonlarını yakan protestocular bazı yerlerde polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Protestocular, hükümetin geçici askeri planının, sabit maaşları ve emekli maaşlarını garanti eden kalıcı askeri işleri elde etme şanslarını azaltacağını savunuyor.

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