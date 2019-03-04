Hindistan jetleri Pakistan İHA'sını vurdu! Hindistan'a ait savaş uçakları Pakistan'ın İHA'sını düşürdü.

Dünyanın korkuyla izlediği Pakistan Hindistan krizinde bugün tehlikeli bir gelişme yaşandı. Hindistan savaş jetleri Pakistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Pakistan'a ait bir İHA, Hindistan hava savunma sistemi tarafından tespit edildi. Ardından havalan SU-30 tipi savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Hint mahkumlar, Pakistanlı mahkumu taşlayarak öldürdü Pulwama saldırısından birkaç gün sonra gerçekleşen olayda öldürülen Şakirullah isimli mahkumun ailesi olayı Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ) taşıması için Pakistan yönetimine çağrıda bulundu. Gazete, 14 Şubat’ta Keşmir’de gerçekleşen Pulwama saldırısı sonrası; Hindistan’ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur Merkez Hapishanesi’ndeki Pakistanlı mahkûm Şakirullah’ın, Hintli mahkûmlarca taşlanarak öldürüldüğünü duyurdu. Kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Şahzad Gulfaam, Şakirullah’ın cenazesinin Pakistan’a getirilmesini yetkililerden talep etmesi üzerine, cenaze Cumartesi günü Wagah sınır kapısında Pakistanlı yetkililere teslim edildi. Şakirullah’ın hapishanede Hintli mahkûmlarca taşlanarak öldürüldüğünü iddia eden ailesi, Şakirullah’ı korumanın Hindistan yönetiminin sorumluluğu olduğunu belirterek; bu olayı Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ) taşıması için Pakistan yönetimine çağrıda bulundu.

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