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Dünya Hindistan duyurdu: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Hindistan duyurdu: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan’da Himalayalar’dan kopan buzul parçasının neden olduğu selde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan 125 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:42:00 -
Hindistan duyurdu: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düşmesi sonucu bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat yaptığı açıklamada, National Thermal Power Corporation (NTPC) fabrikasında ve Rishiganga'daki projesinde çalışan yaklaşık 125 kişiden haber alınamadığını aktararak, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ailelere tazminat ödenecek

Rawat, bir inşaat alanında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, felaketin kesin nedenini belirlemek için bilimsel uzmanlardan oluşan bir ekibin bölgede çalışmalara başladığını belirtti. Rawat, kurbanların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

12 işçi kurtarıldı

Rishiganga Projesi Sözcüsü Vivek Pandey yaptığı açıklamada, yapım aşamasında olan bir tünelde mahsur kalan 12 işçinin kurtarıldığını ifade etti. Pandey, Tapovan'da 2,5 kilometre uzunluğundaki ikinci bir tünelde mahsur kalan işçiler ile ise henüz temas kurulamadığını aktardı. Pandey, kurtarma operasyonunun devam ettiğini, ancak enkaz ve çamur nedeniyle aksaklılar yaşadığını belirtti.

5 köprü ve birçok ev yıkıldı

Sel nedeniyle bölgedeki birçok ev, 5 köprü ve NTPC’ye ait olan elektrik santrali yıkıldı. Yetkililer, sel bölgesindeki pek çok köyü tedbir amaçlı tahliye etti.

Sahra hastaneleri kuruluyor

Joshimath'ta 30 yataklı bir sahra hastanesi kurulurken, Srinagar, Rishikesh, Jollygrant ve Dehradun'da da sahra hastaneleri kurma çalışmaları devam ediyor.

Hint ordusu teyakkuzda

Ghaziabad’da bulunan Hindon Hava Kuvvetleri üssünden beş ton yardım ve üç helikopter bölgeye gönderildi. Ordu arama kurtarma çalışmalarına katılmaları için yüzlerce askeri bölgeye sevk ederken, donanmaya bağlı 7 dalış takımı hazır bekletiliyor.

Su seviyesindeki artış kontrol altına alındı

Ulusal Kriz Yönetim Komitesi (NCMC) ve Merkezi Su Komisyonu (CWC) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi yaşanan bölgede su seviyelerindeki artışın kontrol altına alındığı belirtildi. NCMC, bölgeye komşu olan köyler için yönelik bir tehdit olmadığını aktardı.

Öte yandan Haziran 2013'te büyük çaplı seller ve toprak kaymaları Uttarakhand eyaletinin Kedarnath kentini vurmuştu. Yaşanan Felaketlerde 5 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Seller ayrıca deniz seviyesinden 3 bin 581 metre yükseklikte bulunan ünlü Kedarnath Tapınağının bazı kısımlarına da zarar vermişti.

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