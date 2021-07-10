Hindistan Dışişleri Bakanı Gürcistan'da

Hükümet binasında basına kapalı gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kabulün ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Garibaşvili, bugünün tarihi bir gün olduğunu kaydederek, "Bu, bir Hindistan Dışişleri Bakanının Gürcistan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarettir." dedi.

Garibaşvili, iki ülke arasında giderek artan ilişkilere değinerek, "Aramızda giderek gelişen mükemmel siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler mevcut." diye konuştu.

Hindistan'dan gelen binlerce öğrencinin Gürcistan'da eğitim aldığı bilgisini paylaşan Garibaşvili, "Ayrıca ülkemizde Hindistanlı yatırımcılar var, onlar ülkemizde yüz milyonlarca dolarlık ciddi yatırımlar yaptı." ifadesini kullandı.

Bakan Jaishankar ise Gürcistan'da ilk kez bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkilerde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Yılda 50 bin Hintli turistin Gürcistan'a geldiğini, 8 bin öğrencinin de her yıl burada eğitim aldığını ifade eden Jaishankar, mevcut ilişkilerin pekiştirilmesi için ortak çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Jaishankar, "Ülkeler arasında gerek deniz, gerek kara ve havadan uluslararası taşımacılık kapasitesinin artırılması ve uygun altyapı çalışmalarının yapılması için aramızdaki ilişkileri daha hızlı şekilde güçlendirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından da kabul edilecek.