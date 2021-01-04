  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2021-01-04 08:34:33 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin altına düşerken, Güney Kore'de 1000'in üzerine çıktı. Çin'de ise yurt içi kaynaklı 13 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 504 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 340 bin 469’a çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 946 bin 867 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 214 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 149 bin 649'a yükseldi.

Ülkede haftalık vaka sayısı ortalaması aralık boyunca düşmüştü, son 8 günün ortalaması ise 6 ay sonra ilk kez dün 20 binin altına düşmüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 13'ü yurt içi kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 150 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 105 kişi iyileşti.

Yetkililer, Pekin'de 73 bin 537 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve aşı yapılanlarda ciddi bir yan etki görülmediğini açıkladı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1020 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 64 bin 264'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 981'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 45 bin 240 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore genelinde son günlerde özellikle cezaevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor.

Ülkede şimdiye kadar 10 kişide Kovid-19’un ilk kez İngiltere'de saptanan bir türüne rastlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
ALES ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?

ALES/2 ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayı içerisinde yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. ALES/2’ye gire..
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay