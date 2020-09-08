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Dünya Hindistan-Çin arasındaki buzları '13 sığır' eritti
Dünya

Hindistan-Çin arasındaki buzları '13 sığır' eritti

Çin'den Hindistan sınırına geçen 13 sığır, Hint askerleri tarafından Çin'e teslim edilince, Çin yönetimi Hint ordusuna teşekkürlerini sundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:48:00 -
Hindistan-Çin arasındaki buzları '13 sığır' eritti

Çin ve Hindistan arasında 15 Haziran'dan bu yana yaşanan gerilime 13 sığır damgasını vurdu. Çin'den Hindistan tarafına geçen 13 sığır, Hint askerleri tarafından Çin'e teslim edildikten sonra, Pekin yönetimi Hint ordusuna teşekkürlerini sundu.

Meydana gelen ilginç olay, Hindistan ile Çin sınırı arasında yer alan Ladakh bölgesinde oldu. 31 Ağustos'ta yolunu kaybeden 13 sığır, Çin'den Hindistan tarafına geçiş yaptı. Hint askerleri tarafından bulunan sığırlar Çin güvenlik güçlerine geri verildi. Hindistanlı yetkililerden yapılan açıklamada, Hint ordusu tarafından 31 Ağustos'ta kaybolan 13 sığırın Çin'e teslim edildiği, Çinli yetkililerin Hint ordusuna teşekkür ettiği ve gelecekte bu tarz durumların yaşanmayacağı konusunda garanti verdiği açıklandı.

Hindistan-Çin gerilimi

İkisi de Asya ülkesi olan Hindistan ve Çin arasındaki sınır anlaşmazlıkları, çatışmalar yaşanmasına neden oldu. 1962'de Hint-Çin Savaşı ve 1967'de sınırlı bir savaşın yanında, 2017'de Doklam'da ve doğu Ladakh'taki en son çatışma 15 Haziran'da oldu. Son çatışmada Hindistan 20 asker kaybetti.

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