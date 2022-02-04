Hindistan cevizli ızgara greyfurt nasıl yapılır? Greyfurt faydaları ve zararları

Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Sağlık için çok faydalı olan bu meyve güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kabuklarından elde edilen yağı antibakteriyel ve antiseptik özellikler taşır. Depresyon ve stresin olumsuz etkilerini azaltır. Dahilen kullanıldığında vücudu toksinlerden arındırır. Taze sıkılmış greyfurt suyu ise göz sağlığını, kas-iskelet sistemini korur; sinir hücrelerinin sağlıklı iletişimini sağlar. Tüm bu faydalarının yanında greyfurt dikkatli tüketilmesi gereken bir meyvedir. Bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi yan etkilere yol açabilir.

Sıradışı ve hızlı bir sağlıklı atıştırmalık.

Hindistan cevizli ızgara greyfurt tarifi

Malzeme Listesi

1/2 adet büyük greyfurt

1/2 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı doğranmış hindistan cevizi

(1 Kişilik - 10 dakika)

Hindistan cevizli ızgara greyfurt nasıl yapılır?

Fırını önceden ısıtın. Greyfurtun çekirdeğini çıkarıp çekirdeğe kadar olan kısmını dilimler şeklinde kesin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip greyfurtu üzerine koyun ve üzerine bal sürün. Fırına verip 3-5 dakika veya greyfurtun üstü kahverengileşmeye veya karamelize olmaya başlayana kadar pişirin. Greyfurtu fırından alır almaz üzerine hindistan cevizi serpiştirin. Birkaç dakika soğumasını bekledikten sonra servis yapın.

Greyfurtun faydaları