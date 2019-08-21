0553 313 94 23

Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik ilave güvenlik gücü konuşlandırdı

Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi- Cammu Keşmir'de okullar açıldı ancak sınıflar boş kaldı- Bangladeş Dışişleri Bakanlığı:- "Cammu Keşmir Hindistan'ın iç meselesi"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:35
Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik ilave güvenlik gücü konuşlandırdı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 125 bin ilave paramilis güç konuşlandırdığı bildirildi.

The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi.

Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.

- Okullar açıldı ancak sınıflar boş kaldı

Bu arada Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yaklaşık 200 okulun yeniden açıldığını açıklamasına rağmen sınıfların boş kaldığı gözlendi.

Bölgedeki ailelerin çocuklarıyla "iletişim kuramama" tehlikesini göze alamadığı, telefon ve internet kesintileri sona erene kadar çocukları evde tutmayı tercih ettiği bildirildi.

Çocuklarının evde güvende olduğunu ifade eden Gülzar Ahmed, "Çocuklarımızın hayatını nasıl riske atabiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, bölgede birçok çocuğun paramilis güçlerce gözaltına alındığına ve birçoğunun çıkan olaylarda yaralandığına işaret etti.

- "Cammu Keşmir Hindistan'ın iç meselesi"

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddeyi kaldırmasının ülkenin "iç meselesi" olduğu açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Bangladeş'in, Hindistan hükümeti tarafından 370. maddenin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) kaldırılmasını Hindistan'ın iç meselesi olarak gördüğü belirtildi.

Bangladeş'in açıklaması, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.















































































Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:35
  1. Bangladeş
  2. Hindistan
  3. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda yemeği
    1. Başkan Akkaya’dan Kaymakam Türk’e veda..
    2. HDP'li belediyeden tahrik! Paramparça..
    3. Tepebaşı’nda İnstagram Fotoğraf..
    4. Yedi Başak kurban emanetlerini..
    5. Çocukların ’Junior Survivor’ heyecanı
    6. Minikler Ferdi Türkiye Halter..
    7. Her yerde aranıyordu! HDP binasından..
    8. Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’..
    9. Yaz tatilinde çocuklarda uykusuzluk ve..
    10. Myanmar’da 1 haftada 2 binden fazla..
    11. Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla..
    12. Vali Yardımcı Adem Kaya veda..
    13. Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden..
    14. İstanbul boğazını saran kara bulutlar..
    15. Herakles Lahdi'nin replikası..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Tayland'da "yalan haberlerle mücadele..
    18. Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı
    19. Twitter Avrupayı salladı, hesaplar..
    20. Buzdolabının arkasında oynarken akıma..
    21. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    22. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
    23. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
    24. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
    25. Antalyaspor’un fitness mesaisi
    26. Burhaniyeli güreşçilerin başarısı..
    27. Balıkçılar yeni sezondan umutlu
    28. AK Parti'den İYİ Parti'ye kayyım..
    29. Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ 1.252 konut..
    30. Ataşehir’de su basan evde can pazarı
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!