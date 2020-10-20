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Dünya Hindistan Bilim Kurulu: Şubat ayına kadar...
Dünya

Hindistan Bilim Kurulu: Şubat ayına kadar...

Hindistan'da yeni tip koronavirüsle mücadeleyle görevlendirilen bilim kurulu, ülke nüfusunun yarısının şubat 2021'e kadar virüse yakalanabileceği öngörüsünde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:44:00 -
Hindistan Bilim Kurulu: Şubat ayına kadar...

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle görevlendirilen bilim kurulu, ülke nüfusunun yarısının şubat 2021'e kadar virüse yakalanabileceği öngörüsünde bulundu.

Kurul, 1,3 milyar kişinin yaşadığı Hindistan'da, sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirlerin göz ardı edilmesi halinde, nüfusun en az yarısının şubat ayına kadar Kovid-19 ile enfekte olabileceğini ortaya koyan yeni bir matematiksel modelle ilgili bilgi verdi.

Bilim kurulunun Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde görevli üyesi Profesör Manindra Agrawal, "Matematiksel modelimiz, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun (380 milyon) şu anda enfekte olmuş olabileceğini ve şubat 2021'e kadar bu oranın yüzde 50'ye çıkabileceğini gösteriyor." dedi.

Virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasının en önemli nokta olduğunu vurgulayan Agrawal, "Kayıt altına alınmamış vakaları dikkate alan yeni bir model geliştirdik. Böylece enfekte kişileri iki kategoriye ayırıyoruz. Bunlar, kaydedilen vakalar ve rapor edilmeyen enfekte kişiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar Hindistan'da Durga Puja ve Diwali festivalleri sırasında Kovid-19 vaka sayılarının artabileceğini belirtti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da 8 milyon 388 bin 13 kişi Kovid-19'a yakalandı, 224 bin 732 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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