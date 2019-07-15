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Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, "Chandrayaan-2" adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacağı bildirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

Chandrayaan-2'nin pazartesi günü yerel saatle 02.51'de Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı açıklandı.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından 6-7 Eylül'de yüzeye inmesi bekleniyor.

Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2 uzay aracı, uydu modülünün yanı sıra Hindistan uzay programının kurucusu Dr. Vikram Sarabhai'ın onuruna "Vikram" adı verilen iniş platformu ile Sanskritçe'de bilgelik anlamına gelen "Pragyan" adlı gezginci robotik araçtan oluşuyor.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Pragyan

Yerli imkanlarla üretilen 27 kilogram ağırlığındaki Pragyan gezginci robotik araç, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak. Araç, bu bölgede su arayan ilk gezginci keşif aracı olacak.

Güneş enerjisinden de faydalanabilen gezginci araç, Ay yüzeyinde 500 metreye kadar manevra yapabilecek şekilde tasarlandı.

Chandrayaan-2 görevinin yaklaşık 141 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Modi'nin uzay gücü olma hedefi

Hindistan mart ayında, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıklamış ve Başbakan Narendra Modi, Hindistan'ın ABD, Çin ve Rusya ile uzay güçleri arasına katıldığını söylemişti.

Modi, ülkesinin bağımsızlığının 75. yılını kutlayacağı 2022'ye kadar Hindistan'ın ilk insanlı uzay seferini yapacağını bildirmişti.

Hindistan, 1960'lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
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