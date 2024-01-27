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Dünya Hindistan acı, üzücü haberi açıkladı! Feci ölüm! Hint CEO'su 15 metre yüksekten çakıldı: Şok kazası! Son anda kurtuldu
Dünya

Hindistan acı, üzücü haberi açıkladı! Feci ölüm! Hint CEO'su 15 metre yüksekten çakıldı: Şok kazası! Son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-01-27 02:20:00 - 2024-01-27 02:23:45
Hindistan acı, üzücü haberi açıkladı! Feci ölüm! Hint CEO'su 15 metre yüksekten çakıldı: Şok kazası! Son anda kurtuldu

Hindistan'da Haydarabad kentinde bir teknoloji firmasının 25'nci yıl kutlama etkinliği düzenlendi! Hindistan'da firmanın CEO'su performans sergilemek için zincire bağlı demir bir kafes özelliği olan araçla şov yapıyordu ki... İşte Hindistan'da korkunç kaza ile ilgili belli olan tüm merak edilen ilişkin çarpıcı soru ve cevaplar

Hindistan'ın Haydarabad kentinde bir teknoloji firmasının 25'nci yıl kutlama etkinliğinde, firmanın CEO'su zincire bağlı demir bir kafesle sahneden yaklaşık 5 metre yukarıda şov yapıyordu. O sırada zincir koptu.

CEO Sanjay Shah metrelerce yüksekten sahneye düştü. Shah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre:

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu etkinlikle yaşanan kaza ile ilgili açıklamada "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.

Halatların kopmasıyla birlikte yerden 15 metre yükseklikte olan kafes hızla yere çakıldı. Kafeste bulunan Shah, ters dönerek kafa üstü yere çakıldı.
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1999 yılında danışmanlık şirketini kuran ve dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Son gelen habere göre: Kafeste bulunan Datla'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

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