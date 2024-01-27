Hindistan acı, üzücü haberi açıkladı! Feci ölüm! Hint CEO'su 15 metre yüksekten çakıldı: Şok kazası! Son anda kurtuldu

Hindistan'ın Haydarabad kentinde bir teknoloji firmasının 25'nci yıl kutlama etkinliğinde, firmanın CEO'su zincire bağlı demir bir kafesle sahneden yaklaşık 5 metre yukarıda şov yapıyordu. O sırada zincir koptu.

CEO Sanjay Shah metrelerce yüksekten sahneye düştü. Shah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre:

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu etkinlikle yaşanan kaza ile ilgili açıklamada "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.



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1999 yılında danışmanlık şirketini kuran ve dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Son gelen habere göre: Kafeste bulunan Datla'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.