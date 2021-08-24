Hindi eti tüketenler dikkat! Bakın içinden nasıl bir tehlike çıktı

Alman Çevre Koruma ve Yardım Derneği (DUH) marketlerde satılan kümes hayvanlarıyla ilgili bir araştırma yaptı. Örnekleme usulüyle farklı süpermarketlerden alınan hindi etleri laboratuvarda analiz edildi. Greifswald Üniversitesi laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre 69 hindi etinden 19’unda antibiyotiğe dirençli bakteriler tespit edildi. Bu bakterilerin insandan hayvana ve hayvandan insana geçebildiği kaydedilirken, özellikle mutfakta yemek hazırlama aşamasında bakterinin yayılma riski olduğu belirtildi.

Ağır hastalığa sebep olabilir

Hayvanlardan bulaşan dirençli bakterilerin insanlarda ne kadar şiddetli enfeksiyona neden olduğu kesin bilinmiyor. Ancak bağışıklık sistemi zayıf insanlarda ağır hastalığa sebep olabileceği kaydedildi. Uzmanlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasının önüne gecebilmek için kümes hayvancılığında kullanılan Colistin adlı antibiyotiğin yasaklanmasını istiyor. Bilim insanları Colistin’in çok az miktarda veya gerekli olduğu zaman verilmesi gerektiğini kaydediyor.



