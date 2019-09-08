Hindi elektrik direğinde mahsur kaldı, ekipler kurtardı Bingöl’ün Genç ilçesinde bir hindi, 10 metrelik elektrik direğindemahsur kaldı,itfaiye ekipleri kurtardı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir hindi, 10 metrelik elektrik direğindemahsur kaldı,itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar, 10 metrelik elektrik direğindetepesinde bir hindinin mahsur kaldığını gördü.Duyarlı vatandaşlar hindinin akıma kapılmadan kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıktığı elektrik direğinde mahsur kalanhindiyizarar görmeden kurtardı.Kurtarılan hindi sahibine teslim edildi.

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