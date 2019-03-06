Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş sözleri: Ben iki takımı bir arada çalıştırmam, yokum dedi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli takımla anlaşmasının ardından Hıncal Uluç, A Spor'da Şenol Güneş'in milli takım konusunda kamuoyunu aldattığını söyleyerek deneyimli teknik adamı eleştirdi.

''Bunların hepsi önceden planlanmış şeyler''

Bu olayların müsebbibi Şenol Güneş'in kendisidir. Bugün açıktır ki, Şenol Güneş milli takım konusu açıldığından beri kamuoyunu aldattı. Ben TFF ile konuşmadım, anlaşmadım. Ben iki takımı bir arada çalıştırmam, yokum dedi. Yarım günde neler olduysa, Şenol Güneş Milli takımla anlaşma yaptı ve arkasından TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti. Bunların hepsi 24 saatte olacak işler değil. Bunların hepsi önceden planlanmış şeyler.

Öte yandan Şenol Güneş'in ayrılmasının Beşiktaş'ın yararına olacağını söyleyen Hıncal Uluç, "Bu sezona baktığımızda şampiyonluk gitti ve Şampiyonlar Ligi bile zora girdi. Tüm bunların sorumlusu Şenol Güneş'tir. Takım anlamında söylüyorum." dedi.