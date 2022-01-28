Hıncal Uluç'tan olay sözler! "Arkasında Terim yoksa adam değilim"

Süper Lig'de adeta dibe vuran Galatasaray'ı ünlü yorumcu Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında değerlendirdi. Uluç, Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullanırken Başkan Burak Elmas'ın tutumunu ise beğendiğini dile getirdi.

Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle:

Galatasaray'da bir gerçek var. Fatih Terim sessiz sedasız kenarda oturmuyor. Kısa da olsa hedefinin ne olduğunu belirleyen konuşmalar yapıyor. Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal ağlardaki adamları da onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var. Onun için Burak Elmas'ın bugünkü tutumunu beğeniyorum.

Gomis transferi ortaya çıkınca medyada haberler çıktı hemen Beşiktaş talip, Fenerbahçe de talip. Herkes Gomis'in peşinde. Gaz veriyorlar ki Gomis'in fiyatı yükselsin. Galatasaray eğer alacaksa biraz daha para bassın ya da alamasın. Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim. Fatih Terim'den aldıkları talimatlarla yazıyorlar.

Burak Elmas, Fatih Terim'in takımı nasıl bir enkaza çevirdiğini gördü. Fatih Terim inkar edilecek bir adam değil ama biraz da dinlenmesi lazım. Bu kadar polemiğin içinde oturup kendi kendine 'Sen ne yaptın Fatih?' sorusunu sorup, cevaplandırması lazım.

Fatih Terim'in UEFA Kupası sonrası Galatasaray'a bütün dönüşleri bir masraf felaketidir, bir transfer felaketidir. Bu son dönemde Galatasaray'a çöp doldurdu.