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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş yorumu: Şenol Güneş derhal gönderilmeli

Yorumcu Hıncal Uluç, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan derhal gönderilmesini dile getirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26
Hıncal Uluç'tan Beşiktaş yorumu: Şenol Güneş derhal gönderilmeli

Yorumcu Hıncal Uluç, Beşiktaş Sivasspor maçını Aspor'da yorumladı.

''Şenol Güneş derhal gönderilmeli''

Şenol Güneş derhal gönderilmeli. Yoğun fikstür, yaşlı kadro vs. bunlardan bıktım. Beşiktaş'ın Sivasspor maçında 3 santrforu kenarda oturuyor. Bunun adı santrfor aramak mı hala? Bunları kim aldı? Ben mi aldım Beşiktaş'a? Futbolcuyu kazanmanın yolu ona güven vermek. Şenol Güneş'in güven verdiği bir adam söyleyin bana.

''Şenol Güneş ile Fikret Orman arasında uçurumlar var''

Şenol Güneş başından sonuna kadar anlık öfkeleriyle hareket ediyor. Beşiktaş maçına gidelim, Şenol Güneş'in ilk çıkaracağı adamı söyleyeyim. Kimseye güvenmiyor. Hata yapanlara çok fazla kızıyor ve kendisi de güven vermiyor. Maçtaki anlık tepkileri sürekli aynı. Beşiktaş gol atıyor, gol yiyor yüzünün ifadesi hep aynı. Futbolcu kenara bakıyor hoca bir şey yapacak diye. Maçın bitmesine 10 dakika kala kulübeye oturuyor ve bırakıyor maçı. Şenol Güneş ile Fikret Orman arasında uçurumlar var

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26
  1. Hıncal Uluç
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Sivasspor
  5. Fikret Orman
  6. Süper Lig

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