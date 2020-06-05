Hıncal Uluç’tan Ahmet Hakan’a olay sözler! ‘Dikkate almak zorundasın’

Hıncal Uluç, "Benimle ilgili olanı ise, tipik Ahmet Hakan şifreli üslubuyla, "Ey Hıncal Uluç, sen ne dersen de, umurumda değil. Kendin yazar, kendin okursun. Cevap mevap da bekleme. İmam bildiğini okumaya devam edecek' anlamına geliyor. Maaşını Yıldırım Demirören değil ben veriyorum. 70 yıldır hâlâ Hürriyetçiyim!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Bak Sevgili Ahmet, Bu ülke medyasının, nerdeyse kurulduğu, Sedat Simavi tarafından kurulduğu günden beri Amiral Gemisi Hürriyet'in Genel Yayın Müdürü isen, her ama her türlü eleştiriyi dikkate almak, gerekirse yanıt vermek, tartışmak zorundasın. 'İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa' demiş eskiler.. Ve de... 'Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar' demişler... Anladın tabii. Eğitimin uygun. Ben genç okurlar için yazayım. 'Gerçek güneş, fikirlerin çatışmasından doğar.' Fikir özgürlüğü denen anayasal temel hakkın sebebi de budur. Herkes fikrini söylemeli, bu fikirler çatışmalı, tartışılmalı ki, 'Gerçek' ortaya çıksın. Bak Sevgili Ahmet, Gerek yaş, gerek meslek kıdemi olarak senden büyüğüm. Senin yaşından fazla gazetecilik yaptım. Kaç gazete çıkarıp, kaç gazete batırdığımı hatırlamıyorum bile... Hepsi bir 'Yaşanmış ders' oldu bana..." görüşünü savundu.

Hıncal Uluç:

Hürriyet senin değil, benim gazetem çünkü... Sen bugün Hürriyet'in Genel Yayın Müdürü'sün. Yarın bir başka yerden, bir başka teklif alır gidebilirsin. Ben tam 70 yıldır Hürriyet okuruyum. Bu gazeteyi okumadığım gün olmadı. Öyle ki, yurt dışına gittiğimde, Hürriyet'lerim evde birikir beni beklerdi.