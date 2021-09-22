Hıncal Uluç isyan etti! Canlı maç yayınlayan Acun'a suçlama

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Acun Ilıcalı'nın şampiyonlar ligi maçlarını Exxen'den yayınlamasına isyan etti. Yazısının ilgili kısmında "Acun'a milyarlar yetmedi. Şimdi de Avrupa maçlarının yayın hakkını almış. Exxen'e abone olmanız yetmiyor. Bir de 'o paket'e abone olacaksınız. 500 kâğıt daha." ifadelerini kullanan Uluç, görüntülerin orjinalinden bir dakika sonra ekrana geldiğini söyledi:

'Görüntüler bir dakika geç geliyor'

"Maçları internet üzerinden yayınlıyor. Ben de UEFA resmi sitesinden dakika dakika maçı anlatan ve yorumlayan resmi görevliyi takip ediyorum ya. Fark ettim ki, Exxen maçı bir dakika geriden takip ediyor. İnternet yayını nerelerden dolanıp geliyorsa maçı bir dakika geciktiriyor Exxen. Mesela, Pelkas'ın penaltıyı kaçırdığını ben tabletimde okuduğumda, ekranda Pelkas daha topun başına gelmemişti."

Ses ve görüntü kalitesinin de bozuk olduğunu ifade eden Hıncal Uluç, "Ara ara da ekran donuyor. Haftaya gene Avrupa maçlarımız var. Millet gene ızdırap çekecek." dedi. Acun Ilıcalı'nın Digitürk'teki kanallarını hatırlatan Uluç, "Hem D-Smart, hem de Digiturk'te kanalları olan Acun bunları kullanmıyor, milyarlarını artırmak için Exxen'i kullanıyor. Peki en büyük eğlencesi futbol izlemek olan halkı düşünen kim olacak bu ülkede?" diye yazdı.

'Başkan lütfen, şu Acun'u çağır, ne olur?'

Sabah yazarı Hıncal Uluç, sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak tamamladı:

"Acun'a 'Avrupa maçlarını internetten değil, sahibi olduğun kanallardan ver' diyecek ve dediğini yaptıracak bir tek kişi biliyorum. Kendisi de futboldan gelme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca bu ülkede işlerin en hızlı sonuca bağlanması, ancak Başkan el koyarsa mümkün oluyor, öğrendik artık. Dünyanın başkenti New York'ta dünyaya meydan okuyan, gökleri delen Türkevi, arkasında Erdoğan olmasa bu kadar zamanda biter miydi, sanırsınız? Lütfen Başkan lütfen. Şu Acun'u çağır, ne olur?"