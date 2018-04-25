Hıncal Uluç: Hükmen mağlubiyet vermeyecek federasyon varsa...

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:

"Konuk takımın teknik direktörünün kafası yarılmış, hakem maçı tatil etmiş, oyun durmuş. Buna dünyanın herhangi bir ülkesinde, Patagonya'dan Uganda'ya kadar hükmen mağlubiyet vermeyecek federasyon varsa o ülkede bir daha futbol maçı olmaz" dedi.

Uluç bir örneklendirme yaparak, "Yarın Galatasaray bir maçta şampiyonluk şansını kaybederken, rakip hocanın kafasını yarsın ondan sonra maç tekrar oynatılsın öyle mi? Yok öyle bir şey." şeklinde konuştu.