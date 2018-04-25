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Hıncal Uluç: Hükmen mağlubiyet vermeyecek federasyon varsa...

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç "90 A" programında yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Beşiktaş'ın hükmen galip sayılması gerektiğini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32
Hıncal Uluç: Hükmen mağlubiyet vermeyecek federasyon varsa...

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:

"Konuk takımın teknik direktörünün kafası yarılmış, hakem maçı tatil etmiş, oyun durmuş. Buna dünyanın herhangi bir ülkesinde, Patagonya'dan Uganda'ya kadar hükmen mağlubiyet vermeyecek federasyon varsa o ülkede bir daha futbol maçı olmaz" dedi.

Uluç bir örneklendirme yaparak, "Yarın Galatasaray bir maçta şampiyonluk şansını kaybederken, rakip hocanın kafasını yarsın ondan sonra maç tekrar oynatılsın öyle mi? Yok öyle bir şey." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32
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  • bjk hükmen yenik olmalıbjk hükmen yenik olmalı1 sa önce
    ...sen kimsinkibunu söylüyorsun.bunak.almışsın karşına kendin gibi iki bunak fener düşmanı vur fenere vur.
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