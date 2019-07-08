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Himalayalar’dan Trabzon’a

Ana vatanı Himalaya Dağları olan ve güneşe serilerek kurutulan meyvesi doğal bir deterjan görevi gören sabun cevizi üretimine Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Of Fidanlığı’nda başlandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
Himalayalar’dan Trabzon’a

Ana vatanı Himalaya Dağları olan ve güneşe serilerek kurutulan meyvesi doğal bir deterjan görevi gören sabun cevizi üretimine Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Of Fidanlığı’nda başlandı.


Himalaya Dağları’nın eteklerinde kendi kendine yetişen sabun fındığı da denilen bir bitki çeşidi olan Sabun Cevizi, tohumundan bir süre önce Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce 3 bin 500 adet ekimi yapıldı. Ekimi sonrasında yüzde 97 başarı ile 3 bin 400 adet Sabun Cevizi fidanı elde edildi. Halen büyümeye devam eden fidanların Haziran ayı sonu itibarıyla boyları ortalama 80 cm’ye ulaştı.


Konu ile ilgili olarak bilgi veren Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez,“Of Fidanlığımızda ilk kez üretim denemesini gerçekleştirdiğimiz Sabun Cevizi bitkisinin yetiştirilmesinin başarılı olması durumunda Karadeniz Bölgesinde bu bitkinin kullanımının önünün açılarak, üretime katkı sağlanmasını ve ülke ekonomisine kazandırılmasını hedefliyoruz” dedi.


Döngez, bitkinin ekonomik değerine vurgu yaparak “Himalaya Dağları’nda yaşayan yerli halk tarafından toplanıp, güneşe serilerek kurutulan Sabun Cevizi’nin meyvesi, aynı zamanda doğal bir deterjandır. Sabun Cevizi’nin deterjan fonksiyonunun yanı sıra sıvı sabun, bulaşık deterjanı, banyo sabunu, şampuan, el yıkama sabunu olarak da kullanılan ve hiçbir kimyasal katkı içermeyen doğal ve zararsız bir bitki türü olması nedeniyle ileride kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
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