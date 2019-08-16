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Hilmi Güler: “Ordu’nun ağabeyi ve şehr-i eminiyim”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:56
Hilmi Güler: “Ordu’nun ağabeyi ve şehr-i eminiyim”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yapacağımız çalışmalarla Ordu’yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline getireceğiz” dedi.


Düzenlenen toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendisinin Ordu’nun ağabeyi ve şehr-i emini olduğuna dikkat çekerek, “Seçilerek göreve geldiğim ilimi çok seviyorum. Bu ilin abisi ve şehr-i emini görevini çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere, ilin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunarak yapmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmalar Ordu’yu taklit edilen bir şehir haline getirecek” dedi.



“Ordu’yu çok seviyorum”


“Ordu’yu birlikte yöneteceğiz” açıklamasında bulunan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı yaptıkları Meclis Salonu’nun çocuk meclisi, kadın meclisi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler için engelliler meclisi, halk meclisi olarak da hizmete sunulacağını belirten Güler, “Burası Ordu’nun düşünce ve üretim merkezi olacak. Ordu’nun geleceği buradan yazılacak” diye konuştu.


19 ilçeye 19 sosyal tesis, hobi merkezi ve kreş yapacaklarını belirten Güler, son olarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Tarım Bakanlarının katılımıyla fındık hasat şenliği düzenlediklerini ve Ordu’yu uluslararası normlara açtıklarını belirten Güler, “3 ülke bakanı bir ilki gerçekleştirerek fındık için deklarasyon yayınladık. Ordu kabuğunu kırarak adını dünya çapında duyuran bir şehir olma yolunda ilerliyor. Kültür altyapımızı güzelliklerimizle birleştirmek istiyoruz. Bundan böyle her gün saat 16.00 ile 17.00 arasında halkımızı ağırlayacağız. Kapımız herkese açık. Vasatlığa savaş açtık. İlimizde kaliteli ve iyi olanı alkışlayacağız. Asfalt plenti yapacağız. Borlu çimento konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Evladiyelik yollar yapmayı planlıyoruz. Ordu artık hayata geçirilen yatırımlarla taklit eden değil taklit edilen bir şehir olacak. Esen rüzgâr, kullandığımız su ve hatta çöpten enerji üreterek ekonomiye katkı sunacağız. Ordu’da hiçbir sorun halının altına süpürülmeyecek. Çekinmeden sorunların üzerine yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu.



“Ordu’nun geleceğini güzel hazırlamak istiyoruz”


Güler, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi:


“19 ilçede kadın çiftçilerimizi örgütlüyoruz. Teleferiğin önüne yerleştirdiğimiz 16 dükkânda kendi ekosistemimiz içindeki ürünleri tüketeceğiz. Üretmeden tüketmeyeceğiz. Çambaşı çekim merkezi olmaya devam edecek. Çambaşı’nda güzel bir otelin temelini attık. Şimdi de yanına güzel bir futbol sahası yapacağız. Köylerdeki evleri restore ederek pansiyonculuğa açıyoruz.


Ordu kendi kendini doyuran ucuz ürünlerin olduğu yer olacak. Soğuk hava depoları konusunda epey yol kat ettik. Balık, besicilik konusunda adımlarımızı atıyoruz. Tarım bakanımızdan 1.000 damızlık koyun sözü aldık. Onların da dağıtımını yapacağız. Melet Irmağı’nın yanında sulu tarım için naylon dağıtımına başladık.


Ünye Port ve Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışmalarımız sürüyor. 1 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında 25 km yolu sıcak asfalta kavuşturduk. Dijital oyun yazarı sayımız 48’e yükseldi bunu 1000’e çıkaracağız. Jeotermal kaynaklarımızı tespit ediyoruz. Çarpık yapılaşmaya, anlaşılmaz uygulamalara son vereceğiz. Ordu’nun geleceğini güzel hazırlamak istiyoruz. İlimizdeki hatıralarımız bizi canlı tutuyor. İlimizi çok seviyor ve Ordu’nun taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz”



“Spor erdem ve ahlak işidir. Samimi olanla her zaman çalışırım”


Başkan Güler, basın toplantısının soru-cevap kısmında bir gazetecinin sorusu üzerine “Orduspor-Yeni Orduspor” konusunda şu açıklamada bulundu:


“Orduspor hem geçmişimiz hem şimdimiz hem geleceğimiz. Orduspor’un şerefli geçmişiyle geleceğini birleştirmek için çok uğraştım. Bununla ilgili akademisyenlerle, uzmanlarla ve aynı zamanda futbol federasyonu başkanıyla, kulüp başkanlarıyla görüşmeler sağladım. Nasıl Beşiktaş’ın Baba Hakkıları varsa bizim de fındık harmanlarından topladığı fındıklarla Orduspor’u kuran ve bize büyük şeref ve onur bırakan Kara Alimiz, Ali Ataoğlumuz var. Biz de onun izinde yürüdük. İstedik ki güçler birleşsin ve tek bir takım olsun. Ne yaptıksa ters bir şey çıkmaya başladı. Biz futbolun siyasetten uzak ranttan uzak olmasını söylerken çok anlaşılmaz şeyler olmaya başladı. Bir takım düşünün ki 5 yılda 6 basamak birden düştük. İstesek böyle bir şeyi yapamazdık. Ben bu ilin abisiyim. Benden habersiz bir şey olmaması lazım. Bana soruluyor gibi yapıp numara yapılmaması lazım. Spor erdem işidir, ahlak işidir. Ben yönetin değil yönlendiren olacağım. Samimi olan delikanlı olan herkes ile ben çalışırım. Ben başından beri aynı sözdeyim. Ordusporun çok şerefli bir mazisi var, sporcuları var aslanlar gibi çıkarlar.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:56
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