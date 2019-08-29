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Hilmi Güler heyelan bölgesinde

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Hilmi Güler heyelan bölgesinde

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçen hafta etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan yaşanan Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin adeta çıkarma yaptığı Akkuş ilçesinde yaşanan sel afeti ile ilgili bilgi alan Başkan Güler, daha sonra sahada incelemelerde bulundu. Hasar gören alanları ekiplerle birlikte inceleyen Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak alınan tedbirler sayesinde yaşanan afet en az hasarla atlatıldı. Tek temennimiz yaşanan sel afetinde hiçbir can kaybımız yaşanmamasıdır. Bugün burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Göreve gelir gelmez Akkuş ilçemizde başlattığımız 10 km’lik beton yolumuzda herhangi bir hasar yaşanmadı. Bu da bizim doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesidir. Bundan sonra bu bölgelerimizde sıcak asfalttan ziyade beton yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Heyelandan zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Belediye olarak bizlerde üzerimize düşen görevlerimizi hiç zaman kaybetmeden yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi.



“Yolları elden geçireceğiz”


Tüm ekiplerin sahada olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Ordu genelinde sıcak asfalt yapılan yerlerin tamamını elden geçireceğiz. Özellikle arazi şartlarının zor olduğu bölgelerimizde beton yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bunun haricinde olan diğer yol ağlarımızı yine sıcak asfalta kavuşturacağız. Bu çalışmayı 3 bölge olarak yapacağız. Ordu Merkez ve arka ilçeleri, Ünye ve arka ilçeleri ve son olarak ta Fatsa ve arka ilçeleri olarak gerçekleştireceğiz. Ekiplerimizin hazırlıkları tamamlandı. Kısa süre içinde çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
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