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Hilmi Güler: “Biz ancak Allah’ın önünde eğiliriz”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesinde coşkulu kalabalığın "Dik dur eğilme, Çaybaşı seninle" sloganına “Merak etmeyin biz ancak Allah’ın önünde eğiliriz” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:17
Hilmi Güler: “Biz ancak Allah’ın önünde eğiliriz”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesinde coşkulu kalabalığın "Dik dur eğilme, Çaybaşı seninle" sloganına “Merak etmeyin biz ancak Allah’ın önünde eğiliriz” dedi.


Beraberinde AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Ünye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partilerle buluşan Güler, daha sonra Ünye Sanayi Sitesi esnaf ve işçilerini ziyaret etti. Burada coşkulu ilgi ve destek ile karşılaşan Güler, “Bu sanayi sitesinin sorunları olduğunu öğrendim. Yeni dönemde bu sorunların hiç birisi kalmayacak. Çünkü biz makamda iş yapmaya geliyoruz, çalışmaya geliyoruz, Ünye’yi ayağa kaldırmaya geliyoruz” dedi.


Ünye’den Çaybaşı ilçesine geçen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, burada büyük bir coşku ile karşılaştı. Düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Çaybaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Semiz, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı. Ardından söz alan Hilmi Güler, “Hüseyin Semiz ne vaat ettiyse hepsinin altına imzamı atıyorum” diyerek tüm yatırım ve sözlerin yerine getirileceğini taahhüt etti.


Çaybaşı’nın coğrafi yönden engebeli bir araziye sahip olduğuna dikkat çeken Güler, kırsal kesim yollarının borlu beton yol ile kaplanacağını, ana yolların ise otoban asfaltı ile kaplanacağını söyledi.


Coşkulu kalabalığın, "Dik dur eğilme, Çaybaşı seninle" sloganına Hilmi Güler, “Merak etmeyin, biz ancak Allah’ın önünde eğiliriz” cevabını verdi.


31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını tekrarlayan Güler, “31 Mart bütün dünyaya ay yıldızlı bayrağımızın, üç hilalli bayrağın, Cumhur İttifakı’nın dünyaya haykırdığı bir gün olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:17
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