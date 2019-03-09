0553 313 94 23

Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık milletin geleceği şekillenecek”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık milletin geleceği şekillenecek”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığını belirterek, “Bu seçim öyle göründüğü gibi basit ve sıradan bir seçim değildir. Bu seçim 2 milyarlık mazlum milletin geleceğinin şekillendiği seçimidir” dedi.


Mehmet Hilmi Güler, ilçe gezileri kapsamında ziyaret ettiği Korgan’da çiçeklerle karşılandı. İlçe gezileri kapsamında Korgan ilçesine ziyarette bulunan Güler, Korgan Meydanı’na girerken coşkulu bir kalabalık ile karşılaştı. Güler’in konuşmasından önce Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, yeni dönemde yapılacak projelerini açıkladı. Hilmi Güler, Belediye başkanı Tuncay Kiraz’ın ardından kalabalığa hitap etti. Bu sırada meydanın etrafında bulunan inşaattaki işçilerde işi bırakıp Güler’in konuşmasını dinledi. Konuşması sık sık coşkulu sloganlarla kesilen Hilmi Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığına dikkat çekti. Güler, “31 Mart tarihi bir takvim değildir. 31 Mart bir seçim günü değildir. 31 Mart, yalnızca Türk milletinin değil, bütün gönül coğrafyamızda yaşayan 2 milyar mazlum milletin geleceğinin seçimidir” diye konuştu.



“Ordu, Karadeniz’in yıldızı parlayan şehri olacak”


Yeni dönemde Ordu’nun Karadeniz’in yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacağını söyleyen Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılından beri birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Güler, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde önce İSKİ, sonra İGDAŞ, daha sonra kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak birlikte çalıştık. Önce İstanbul’u, sonra Türkiye’yi hep birlikte kalkındırdık, şimdi sıra Ordu’da. Bunu sizinle yapacağız, hep beraber çalışacağız. Biz buraya oturmak için gelmedik iş yapmak için geldik” şeklinde konuştu.


Güler, konuşmasına şöyle devam etti: “Tuncay söz verdikleriniz hepsini yapacak. Eğer olur da 1-2 yetiştiremezse devreye ben gireceğim. Benim yapamadığım olursa devreye Cumhurbaşkanımız girecek. Ama Korgan’a ne söz verdiysek yapacağız.”


Güler, mitingin ardından Cumhur İttifakı temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korgan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Hilmi Güler ve beraberindeki heyet, MHP Korgan İlçe başkanı Adem Şentürk ve yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirmesi yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi
    1. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    2. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    3. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    4. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    5. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    6. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    7. Altınok Pasinler TSO’da
    8. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    9. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    10. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    11. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    12. Rusya ve Suriye’de Rukban Kampı için..
    13. Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün..
    14. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    15. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    16. Traktör turizm seyahat
    17. Bakan Varank: "CHP zihniyeti,..
    18. CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen..
    19. Sağlıklı Beslenme semineri
    20. Kadın hükümlüler için ortak proje
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı