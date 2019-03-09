Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık milletin geleceği şekillenecek”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığını belirterek, “Bu seçim öyle göründüğü gibi basit ve sıradan bir seçim değildir. Bu seçim 2 milyarlık mazlum milletin geleceğinin şekillendiği seçimidir” dedi.

Mehmet Hilmi Güler, ilçe gezileri kapsamında ziyaret ettiği Korgan’da çiçeklerle karşılandı. İlçe gezileri kapsamında Korgan ilçesine ziyarette bulunan Güler, Korgan Meydanı’na girerken coşkulu bir kalabalık ile karşılaştı. Güler’in konuşmasından önce Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, yeni dönemde yapılacak projelerini açıkladı. Hilmi Güler, Belediye başkanı Tuncay Kiraz’ın ardından kalabalığa hitap etti. Bu sırada meydanın etrafında bulunan inşaattaki işçilerde işi bırakıp Güler’in konuşmasını dinledi. Konuşması sık sık coşkulu sloganlarla kesilen Hilmi Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığına dikkat çekti. Güler, “31 Mart tarihi bir takvim değildir. 31 Mart bir seçim günü değildir. 31 Mart, yalnızca Türk milletinin değil, bütün gönül coğrafyamızda yaşayan 2 milyar mazlum milletin geleceğinin seçimidir” diye konuştu.

“Ordu, Karadeniz’in yıldızı parlayan şehri olacak”

Yeni dönemde Ordu’nun Karadeniz’in yıldızı parlayan şehirlerinden biri olacağını söyleyen Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1994 yılından beri birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Güler, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde önce İSKİ, sonra İGDAŞ, daha sonra kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak birlikte çalıştık. Önce İstanbul’u, sonra Türkiye’yi hep birlikte kalkındırdık, şimdi sıra Ordu’da. Bunu sizinle yapacağız, hep beraber çalışacağız. Biz buraya oturmak için gelmedik iş yapmak için geldik” şeklinde konuştu.

Güler, konuşmasına şöyle devam etti: “Tuncay söz verdikleriniz hepsini yapacak. Eğer olur da 1-2 yetiştiremezse devreye ben gireceğim. Benim yapamadığım olursa devreye Cumhurbaşkanımız girecek. Ama Korgan’a ne söz verdiysek yapacağız.”

Güler, mitingin ardından Cumhur İttifakı temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korgan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Hilmi Güler ve beraberindeki heyet, MHP Korgan İlçe başkanı Adem Şentürk ve yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirmesi yaptı.