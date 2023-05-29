Hilmi Daşdemir: İmamoğlu da olsa Yavaş da olsa kaybederdi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin iki turunda da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Böylelikle Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etmiş oldu.

Daşdemir'den seçim değerlendirmesi:

"Terör örgütleriyle açık işbirliği yapıyorsunuz"

Daşdemir yayında şu ifadeleri kullandı:

3 yıl önce şunu söylüyordum; kim olursa olsun muhalefet blokunda yüzde 48-49 oyu var diyordum. Bazıları da diyor ki Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu olsa, Yavaş olsa kazanırdı. Onlar da olsa yarım puan fark ancak daha yüksek olabilirdi belki de daha düşük olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu muhalefet bloku açısından en iyi aday olduğunu savundum. Bunun arka planında CHP Genel Başkanı olması, HDP'nin oyunun tamamını alacak olması bir sürü faktör vardı. Ancak orada oluşturulan tabloda en büyük eksik Türk milletinin terör örgütüne ilişkin olarak bir duruşu var ve bu örgütlerle siz açık işbirliği yapıyorsunuz. CHP, Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesi gizli değil aleni olmasını istedi. Seçmenler de biz bu durumu kabul edemeyiz dedi. Yüzde 52'ye 48 bir blok var ve bu blok 2014'ten beri kendisini hissettiriyor.

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