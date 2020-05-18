Hilmi Bilgin: Türkiye'nin başarısını karalamak en büyük vicdansızlıktır

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sivas'taki koronavirüs tedbirlerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Koronavirüsle mücadele sürecinde son yıllarda yapılan sağlık yatırımlarının ne kadar gerekli olduğunu gördük. Bugün medeniyetin merkezi olarak gösterilen ülkelere baktığımızda Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın büyük devletlerinde insanlar sokaklarda ölürken, sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki ülkemiz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bile Türkiye'ye getirerek tedavi etti. Koronavirüsle mücadele sürecindeki başarımızı karalamaya çalışmak ya da görmemezlikten gelmek en büyük vicdansızlıktır." dedi.

"Süreci siyasi şov aracı olarak kullanmadık"

Koronavirüsle mücadele sürecini siyasi bir şov malzemesi haline getirmediklerini belirten Başkan Bilgin, "Biz Sivas Belediyesi olarak, kriz sürecini tek elden ve koordineli bir şekilde yürütmek amacıyla salgın ülkemizde de tespit edildiği andan itibaren kendi bünyemizde bir koordinasyon birimi kurduk. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulundan, sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlıklarımızdan gelen talimatları harfiyen uyguladık. Bu sıkıntılı süreci asla siyasi bir reklam aracı olarak görmedik. Yerel yönetim olarak süreçle mücadelenin bir parçası olduğumuzun bilinci ile çalıştık. Bu bilinçle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Vatandaşımızı korumak içinde birlik içinde hareket ediyoruz"

"Sayın Valimiz öncülüğünde Sivas'ta da kurulan İl Pandemi Kurulumuz bünyesinde sürecin ilerleyişine göre çeşitli önlemler alarak hayata geçirdik." diyen Başkan Bilgin, "Sivas'ta bulunan ilgili kurum müdürlerimizin tamamı çözüm odaklı çalışıyor. Sürecin şehrimizde daha derli toplu gitmesi adına birlik içinde çalıştık. İlk talimatımız vatandaşlar tarafından ortak kullanılan alanların dezenfekte edilmesi yönünde oldu. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandıkları otobüs durakları, kamu kurumları, bankamatikler gibi alanları virüsten arındırma noktasında belirli periyotlarla dezenfekte işleminden geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Gönül belediyeciliğini ön plana çıkarttık"

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işyerlerinin kapatıldığını hatırlatan Başkan Bilgin, "Genelgeler kapsamında işyerleri kapatılan esnaflarımız zor duruma düştü. Belediye olarak bu süreçte ilgili vatandaşlarımıza destek olmak adına hızlı bir şekilde hareket ettik ve süreci, 'Evet, yerel yönetimler mutlaka altyapı hizmetleri sunacak, yeşil alan, park ve bahçe yapacak ama bu dönem o dönem değil' diyerek değerlendirdik. 'Yapmayı planladığımız kültür merkezini 1 yıl sonra da yaparız' dedik ve gönül belediyeciliğini ön plana çıkarttık." diye konuştu.

"İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız"

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayına dikkat çeken Başkan Bilgin, "Her Ramazan'da iftar çadırı kurarak vatandaşlarımıza yemek ikram ediyorduk ama bu yıl kuramadık. Bu yıl belirlediğimiz 4 bine yakın ailenin iftar ve sahur yemeklerini evlerine gönderiyoruz. Bize ulaşıp yemek isteyen her aileyi de bu listeye dahil ediyoruz. Pandemi süreci ile işini kaybeden, ekonomik olarak dara düşen herkese ayni ve nakdi yardımlar ulaştırdık. Allah'a şükürler olsun, özellikle gıda yardımı konusunda Sivas'ta hiçbir sorun yaşamadık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Hayat Ağacı Derneği'nin oturmuş bir sistemi vardı. Buna ilaveten İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kurulan Vefa Grupları'nın da çok etkili çalışmaları oluyor. 65 yaş üzerindeki yaşlılarımız başta olmak üzere 'İhtiyacım var' diyen herkese ulaşılan bir sistem kuruldu. Bu sisteme kendi sistemimiz de eklenince 'Evimde gıda yok, ihtiyaç sahibiyim, elektrik, su ve doğal gaz param konusunda sıkıntıya düştüm' diyen herkesin yanındayız." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüs salgını sebebi ile ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlar için aldıkları sosyal destek kararlarını şöyle anlattı:

"Belediyemizin kiracısı olup iş yerlerini kapatan esnafımızdan kapalı olduğu sürece kira almama şeklinde bir karar aldık. Daha sonra bu kanun düzenleme haline geldi. Veya Belediyemizin kiracısı, genelge kapsamında işyeri kapatılmadı ama sonuçta bir ekonomik daralma oldu. Onların kiralarını da 6 ay öteledik. Bu süreçte emlak, çevre ve temizlik vergisini de tahsil etmiyoruz. Su sayacı okuma işlemini de durdurduk. Sivas'ın kışı sert geçtiği için zaten kış aylarında ödenmeme sebebiyle hiçbir şekilde su kesmiyorduk. İçinde bulunduğumuz süreçte de su kesintilerini erteledik. Sivas'ta toplu taşıma otobüslerimiz günlük 100 bin kişi taşıyordu. Yolcu kapasitesi hafta içi ortalama 10 bin, hafta sonu 3 binlere kadar düştü. Biz bu noktada yine kanun çıkmadan önce araç başı 160 litre aylık mazot ve yakıt desteği verdik."

'Belediye olarak ihtiyaç sahiplerine biner lira yardımda bulunduk'

"Sivas Belediyesi olarak, genelge kapsamında işyerleri kapatılan berber, kuaför, lokanta, kafeterya, kıraathane, spor salonu, okullardaki kantin işletmecileri ve okullardaki öğrencilerimizi taşıyan servis şoförlerine yönelik aylık biner lira nakdi destek yardımında bulunduk. İnsanlarımızın mutluluğu bizi de ciddi manada mutlu etti. Yaptığımız işin doğru bir iş olduğunu gördük. Özellikle bir hemşehrimin, 'Başkanım, belki bu verdiğiniz bin TL derdimize derman olmaz ama biz bunu hiçbir zaman unutmayız. Devletimizin büyüklüğü, belediyemizin bu zor süreçte yanımızda olması bizim için yeterli' demesi beni çok mutlu etti."