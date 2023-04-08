'Hile yapıldı' dedi! İYİ Parti'de bir istifa daha

Kocakaya, 16 Mart’ta İYİ Parti’den milletvekili aday adaylığı için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Antalya İl Başkanlığında 2 Nisan günü yapılan temayül yoklamasında, 76 milletvekili aday adayı oylandı. Kocakaya, bin 470 oyla 14'üncü sırada yer aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve aday adaylığından çekildiğini duyuran Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığını ileri sürdü.

Kocakaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, birçok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması, sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesiyle süreç tam bir siyasi mühendislik halini almıştır. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri genel merkeze bildirmeme rağmen etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle İYİ Parti Antalya milletvekili aday adaylığından çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO