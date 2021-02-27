Hilal Kaplan'dan şaşırtan video! 4 şekilde şal bağlama tekniği
Gazeteci Yazar Hilal Kaplan, 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümünde şaşırtan bir video paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Hilal Kaplan, 28 Şubat'ın yıldönümünde şaşırtan bir video paylaştı.
'Başörtüsü nasıl moda aracı halini aldı?'
'4 şekilde şal bağlama tekniği' başlığını kullanan Kaplan, bazı youtuberlar tarafından başörtüsünün bir moda malzemesi haline getirildiğine dikkat çekerek, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde Müslümanların yaşadığı sıkıntıları anlattı.