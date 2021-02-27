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Siyaset Hilal Kaplan'dan şaşırtan video! 4 şekilde şal bağlama tekniği
Siyaset

Hilal Kaplan'dan şaşırtan video! 4 şekilde şal bağlama tekniği

Gazeteci Yazar Hilal Kaplan, 28 Şubat post modern darbesinin yıldönümünde şaşırtan bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:22:00 - 2021-02-27 23:29:44

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Hilal Kaplan, 28 Şubat'ın yıldönümünde şaşırtan bir video paylaştı.

'Başörtüsü nasıl moda aracı halini aldı?'

'4 şekilde şal bağlama tekniği' başlığını kullanan Kaplan, bazı youtuberlar tarafından başörtüsünün bir moda malzemesi haline getirildiğine dikkat çekerek, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde Müslümanların yaşadığı sıkıntıları anlattı.

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Yorumlar

mert

allah, müslüman kadınlardan baş örtülerini yakalarının üzerine doğru örterek bağrını ve göğüsleri gizlemesini istiyor,bu türbancılar şalı arkalarına atıyor süslüman değil müslüman olmaklazım tarz olanı değil farz olanı tercihetmek lazım allahın rızası farzda
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Şahin

Akit bu kadını da haber yaptın ya nerde o eski akit demeden edemiyorum
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