Hilal Kaplan'dan FETÖ iftirasına cevap

Hilal Kaplan, geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Milat Gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

"Eşim hakkında FETÖ soruşturması yok"

Eşinden geçtiğimiz sene boşanan Tevfik Emre Sarı ile hakkında FETÖ soruşturması olduğu iddia edildi. Twitter hesabından açıklama yapan Hilal Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Avukatı açıklama yaptı

Tevfik Emre Sarı'nın avukatı avukatı İsmail Mirsad Albayrak Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim Tevfik Emre Sarı hakkında 13.04.2023 tarihinde sosyal medya sitesi Twitter ve yine muhtelif haber siteleri üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar sebebiyle tarafımızca basın açıklamasında bulunulması zarureti doğmuştur.

"Asılsız ve iftira"

Müvekkilim hakkında bugüne kadar ne bir FETÖ soruşturması başlatılmış ne de ne de herhangi bir FETÖ dosyasında bilgisine, görgüsüne veya tanıklığına başvurulmuştur. Bu sebeple müvekkilim hakkında yapılan tüm paylaşımlar ve haberler külliyen asılsız ve iftira mahiyetindedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yasal süreci başlatacağız"

Müvekkilimin hakkında yapılan bu saldırıları kınamakla beraber yine bu alçakça paylaşımları yapan tüm hesaplar hakkında tarafımızca araştırma başlatılmış olup her bir kullanıcı tek tek tespit edilerek haklarında ivedi şekilde yasal sürecin başlatılacağını bildirmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."