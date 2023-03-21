Hilal Kaplan'dan Fatih Erbakan'a olay çağrı! Böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhur İttifakı'na katılmayan ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran Yeniden Refah Partisi'ne "Yeniden düşünmeli" çağrısını yaptı.

Kaplan yazısında, "İyi Parti'nin Kandil onaylı HDP desteğini içine sindirdiği, Saadet ile LGBT'lilerin aynı adayı desteklediği, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" maskesiyle Meclis kürsüsüne çıkan ile "İstanbul Sözleşmesi aileyi öldürür" diyen liderlerin ittifak ettiği, Esed'e aşk mektubu yazanlar ile ona katil diyenlerin omuz omuza yürüdüğü bir ortamda... Fatih Erbakan, Ayasofya'yı aslına döndüren, başörtüsü yasağını kaldırıp katsayı haksızlığını çözen, Kuran eğitimini ve cemaatleri özgürleştiren, Mavi Vatan'dan yerli arabaya, yerli SİHA'lardan yerli tanka pek çok hayali gerçeğe dönüştüren, Karabağ ve Libya'da zafer kazanıp Zengezur koridorundan bizi Türk dünyasıyla buluşturan lidere destek olmama kararı aldı. Şayet dendiği gibi 20 vekil meselesi ise konu, yakışmadı. Tarihin ağır çekim aktığı günlerden geçiyoruz. Atılan hiçbir adımın etkisi beş yılla sınırlı kalmayacak, hiç kimse için..." ifadesini kullandı.



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