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Biyografi Hilal Kaplan kimdir nerelidir? Hilal Kaplan ne iş yapar nerede çalışmakta?
Biyografi

Hilal Kaplan kimdir nerelidir? Hilal Kaplan ne iş yapar nerede çalışmakta?

Hilal Kaplan, geçtiğimiz günlerde Habertürk’e bağlanmış program sunucusu başta olmak üzere Fatih Altaylı ile Habertürk yöneticilerin FETÖ ile bağlantılarını açık açık söylemişti. Peki Hilal Kaplan kimdir, nerelidir? Hilal Kaplan nerede çalışmakta? İşte Hilal Kaplan’ın hayatı, biyografisi-özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 13:53:00 - 2021-01-31 14:06:12

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk canlı yayına katılan Hilal Kaplan kanal yönetimini ve çalışanlarını FETÖ'cülükle suçlayan ağır ithamlarda bulununca sunucu Hülya Kökenek tarafından yayından alındı. Peki Hilal Kaplan kimdir nerelidir?

Hilal Kaplan kimdir?

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimine devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının öncesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık." başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

Şu anda TV NET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

Hilal Kaplan nerede çalıştı?

Çalıştığı gazeteler ise şöyle;

Taraf

Yenişafak ve Sabah gazetelerinde çalışmıştır.

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