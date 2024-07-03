Hilal Kaplan, "Bunu da yapmazlar diye düşünmeyin" diyerek duyurdu! Bu gelişme, o fiyaskoyu temize çeker mi?

Hilal Kaplan, Almanya'da düzenlenen EURO2024'te yaşanan mühendislik aksaklıklarını ele aldı. Türkiye'nin adaylığı reddedilirken Almanya'nın statlarında yaşanan sorunları vurgulayan Kaplan, yağmur nedeniyle duran maçlar ve stadlardaki altyapı eksikliklerini anlattı. Alman mühendisliğinin bu turnuvada ciddi şekilde çuvalladığını belirten Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:​

"Türkiye'nin ev sahibi olmak için başvurduğu ancak Almanya'ya verilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar devam ediyor. A Milli Takımımız son 16'ya kalarak yüzümüzü güldürdü. Turnuvaya dair yeterince konuşulmayan bir konu var o da Almanya'nın çuvallaması...

Almanya'nın çeyrek finale çıktığını 5 Temmuz'da İspanya ile oynayacağı maçı da kazanırsa kupayı kazanmasının sürpriz olmayacağını biliyorum. Ancak bu turnuva şu ana kadar yaşananlarla bile "Almanya'nın çuvalladığını dünyaya gösteren bir turnuva" olarak tarihteki yerini alacak.

Almanya'nın çeyrek finale çıktığı Danimarka maçının 35. dakikasında yağmur nedeniyle maça ara verildi. Maçı televizyondan izleyenler Almanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund'un stadında oluşan şelaleleri gördü. Dünyada mühendisliğin, sistemli çalışmanın en başarılı ülkesi olarak gösterilen Almanya, 2017 yılında kazandığı turnuva sonrası stadlarında yağmura karşı önlem almamıştı. Maçın devam etmesi için yağmurun durması beklendi.

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Bu statta Türkiye Gürcistan maçı oynanırken de benzer görüntüler yaşanmıştı. Bugünün teknolojisinde statların zeminin değişmesi, üstünün kapatılması vb. özellikler artık normalken "Üstün Alman mühendisliği" bunları akıl edememişti.

Türkiye'ye şampiyona verilmeyecince Almanlığı hiçbir şeye değişmeyen muhalif kalemler "Türkiye'nin almadığı iyi oldu, biz bu organizasyonu beceremez dünyaya rezil olurduk. Almanlar turnuvanın nasıl yapılacağını herkese gösterirler. Belki biz de öğreniriz" şeklinde yorumlar yapmıştı. Geldiğimiz noktada Almanların üstün (!) mühendislik başarısını, organizasyon kapasitesini övmek için neler yazacaklarını merakla bekliyoruz.

"Bunu da yapmazlar" diye düşünmeyin. 2006 yılında yapımına başlanan Berlin Brandenburg Havalimanı yıllarca açılmadığı halde Türkiye'de Alman fonuyla gazetecilik yapanlar "İstanbul Havalimanı'nın ne kadar kötü olduğunu" anlatmakla meşguldü.

Şampiyona bitmeden "Türkiye'deki stadların ne kadar kötü olduğunu" okumaya başladığınızda anlayın ki fon talimatları verilmiştir."