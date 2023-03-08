Hilal Kaplan, böyle kapak yaptı! Ağzına sağlık bacım

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Millet, hangi ittifakın gerçekten 'Millet İttifakı' olduğunu 14 Mayıs'ta bir kez daha gösterecektir." dedi.

Kaplan yazısında, "Bahçeli'nin hakkını da teslim etmek gerekiyor. İsminin ağırlığına yakışan bir ciddiyetle hareket eden Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı hiçbir pazarlığın konusu yapmadığı gibi süfli hiçbir tartışmanın konusu da yapmamış, yapanları çevresinden uzaklaştırmıştır. Fitneyi, çıkmasına fırsat vermeden söndürmüştür.AK Parti ve MHP tarafından beş yıl önce YSK'ya sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" deniyordu. İttifak, bu hedef dahilinde hem sözünü tuttu hem de Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimize dek ülkemizin alnını ağartan başarılara imza attı." ifadesini kullandı.



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