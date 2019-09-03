Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de misafirlerin beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de sergileniyor. TAV Havalimanları açıklamasına göre, Türk Kızılay'ın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farklı disiplinlerden sanatçılar, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişiler tarafından tasarlanan hilal heykelleri Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinde yolcularla buluştu.

TAV Galeri sergi alanında yer alan heykeller 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi" kapsamında oluşturulan koleksiyon, Türk Kızılay’ına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

TAV Havalimanları, işlettiği havalimanlarındaki sergi alanlarının yanı sıra projeye katılımcı olarak da destek veriyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.