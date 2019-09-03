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Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında

Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de misafirlerin beğenisine sunuluyor

03 Eylül 2019 Salı 15:23
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de sergileniyor.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Türk Kızılay'ın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farklı disiplinlerden sanatçılar, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişiler tarafından tasarlanan hilal heykelleri Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinde yolcularla buluştu.

TAV Galeri sergi alanında yer alan heykeller 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi" kapsamında oluşturulan koleksiyon, Türk Kızılay’ına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

TAV Havalimanları, işlettiği havalimanlarındaki sergi alanlarının yanı sıra projeye katılımcı olarak da destek veriyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:23
  1. Adnan Menderes Havalimanı
  2. Hilal-i Ahmer Koleksiyonu
  3. TAV Havalimanları

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