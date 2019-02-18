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Hilafete bağlı yeni Müslüman devlet geliyor

Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası referandumu tamamlandı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin resmi açıklamasının ardından Müslümanlar yeni bir özerk Devlet'e kavuşacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:45
Hilafete bağlı yeni Müslüman devlet geliyor

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni (BARMM) oluşturan BOL oylaması artık sonuçlandı.

Refarandum'da yaklaşık 1,7 milyon Müslüman seçmen oy kullandı. BOL kapsamında kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni 3 yıl yönetecek geçici hükümetin üyelerini, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin önümüzdeki haftalarda ataması bekleniyor. Böylece Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi hukuken kurulmuş olacak.

Pasifik Okyanusun'da bulunan Filipinlerin güneyinde yer alan ve 7300 adanın en büyüklerinde biri olan Bangsamoro'da yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor.

Yüzyıllar boyunca sömürgeci İspanyollar ve Amerikalılara karşı mücadele eden, vatanlarından kopartılmaya çalışılan, 20. yüzyıla kadar kendi bağımsız devletlerinde yaşayan Müslüman Moro halkı, Hicretten 4 yüzyıl sonra, miladi 10. yüzyılda komşu Sumatra ve Borneo adalarından gelen Müslüman tüccarlar sayesinde İslam'la tanıştı.

Sömürgeci kaşifler gelene kadar Filipinlerin tamamı Müslümandı. Hatta ünlü kaşif Macellan'ın Müslümanlara karşı giriştiği katliamların birinde Filipinli bir müslüman tarafından öldürüldüğü bile dillendirilen iddialar arasında bulunuyor. Daha sonra bölgede Amerika sömürgesi olduktan sonra başlayan çatışmalarda 120 bin Müslümanın hayatını kaybetmesine yol açan bir süreç başladı.

Padişahlığı döneminde Moro Müslümanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen, ihtiyaç duyulan bölgelere hoca gönderen Sultan Abdulhamid, Moroluların gönlünde yer etmiş durumda. Moro'da hala Sultan Abdulhamid'e bağlılığını bildiren binlerce Müslüman bulunuyor.

Bölgenin tarihte Osmanlı Devleti'ne bağlılığını ilan etmiş bir sultanlıkla yönetiliyordu. Kurulacak yeni özerk bölge önderlerinin Hilafet konusunda hala İstanbul'a bağlı olması dünya Müslümanları açısından büyük önem taşıyor.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak İslam hukukuna ait hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:45
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