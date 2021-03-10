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Gündem Hilafet talebine 7 gözaltı daha!
Gündem

Hilafet talebine 7 gözaltı daha!

İstanbul, Bursa, Van ve Ankara’dan sonra geçen hafta Şanlıurfa’da yaşanan Hizb-ut Tahrir üyelerine gözaltılar bu hafta da Gaziantep’te devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:09:00 -
Hilafet talebine 7 gözaltı daha!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Hizb-ut Tahrir’in hiçbir terör eylemine bulaşmadığı, cebir ve şiddeti benimsemediği Emniyet ve MİT raporları ile ispatlanmış, Anayasa Mahkemesi ise “Terör örgütü değildir” kararı vermişti. Şanlıurfa’da gözaltına alınanlar sorgularının ardından serbest bırakılırken, hilafet talebi suçmuş gibi her hafta ayrı bir kentte operasyon yürütülmesi tepki ile karşılandı.

Gözaltı olayları ile ilgili Akit’e konuşan Köklü Değişim Medya Ankara Temsilcisi Kadir Kaşıkçı her hafta yeni bir zulümle karşılaştıklarını belirterek, “Her hafta yeni bir zulüm ve yeni gözaltılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda başlayan gözaltı zulmü devam ediyor. İstanbul, Van, Bursa, Ankara ve Şanlıurfa’da yapılan gözaltılar sonrası, şimdi de Gaziantepli Müslümanlara zulmediliyor. 28 Şubat’ın yıl dönümünde Müslümanlara yönelik yapılan bu baskılar, 28 Şubat zihniyetinin hâlâ varlığını sürdürdüğünün en bariz göstergesidir. Hiçbir cebir ve şiddete başvurmadan, sadece Hilafet’i konuşmak ve Hilafet’i hatırlatmak suç değildir. Zira bu kadim topraklar, asırlar boyu Hilafete liderlik etmiş, merkezi konumuyla başkentlik yapmıştır. Yine bu topraklarda misyonerlerin İncil dağıtması serbest iken, Müslümanların Hilafet’i konuşması, hakkı ve sabrı tavsiye etmesi yasak mı?” ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü hiçe sayılıyor

Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik operasyonlara bir tepki de avukat Hüseyin Kurşun’dan geldi. Kurşun, 02 Mart 2021 tarihinde, İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığını hatırlatarak, “Bu eylem planı ile insan hakları ve özellikle de en temel insan hakkı olan düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılacağı müjdesi verilmişti. Bu müjdenin açıklanmasının ardından geçen hafta Şanlıurfa şimdi ise Gaziantep’te Köklü Değişim Dergisi Mart sayısının tanıtımını yapan gençleri sırf dergi kapağında Hilafet başlığı var diye sözde ‘Terör örgütü propagandası’ isnadıyla sabah saatlerinde eşzamanlı bir operasyon düzenlendi. Ancak uygulamada ‘İnsan hakları’ ihlallerinin maalesef haddi hesabı yok. Bu ülkede eğer hâlâ ‘insan hakları var’ deniyorsa, ya ifade özgürlüğü, ‘İnsan hakları’ kategorisine girmiyor, ya da bu hakk herkese eşit tanınmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
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