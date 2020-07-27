'Hilafet' çağrısı sonrası kudurdular... Abdurrahman Dilipak ve Kemal Özer hakkında suç duyurusu

'Gerçek Hayat' adlı dergi 27 Temmuz-2 Ağustos tarihli sayısında ‘hilafet çağrısı’ yaptı. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

İslam’a nefret kusan ifadeleriyle bilinen Ankara Barosu,, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na verdiği sözde suç duyurusu dilekçesinde, kapağı paylaşan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından işlem yapılmasını talep etti.